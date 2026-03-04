El PRI llega a 97 años en soledad: Sin aliados, sin bastiones y con el registro en riesgo tras décadas de poder

A 97 años de su fundación, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) llega a su aniversario en uno de los momentos más complejos de su historia y con riesgos de verse reducido después de haber dominado el panorama político de México en el siglo XX.

Lo que nació en 1929 como el Partido Nacional Revolucionario (PNR) para unificar a las fuerzas surgidas tras la Revolución, hoy enfrenta el riesgo de convertirse en una fuerza marginal rumbo a las elecciones intermedias de 2027.

97 años cumple el PRI, el partido de las instituciones, el partido de la revolución, el partido que formó México.

Pese a quien le pese, el PRI es el partido que tiene más historia y que ha construido más por México.

PRI a 97 años: de partido hegemónico a quinta fuerza en San Lázaro

Como se mencionó, durante gran parte del siglo XX, el PRI dominó la vida política nacional; sin embargo, la alternancia presidencial del 2000 marcó el inicio de un declive sostenido que se profundizó tras 2018 con el ascenso de Morena y la consolidación de la llamada Cuarta Transformación.

En la actual Legislatura, el tricolor cuenta con apenas 37 diputados federales en la Cámara baja y 14 senadores en la Cámara alta. Gobierna únicamente dos entidades: Coahuila y Durango.

La pérdida del Estado de México en 2023 —su bastión histórico— y la derrota presidencial de 2024, cuando respaldó la candidatura de Xóchitl Gálvez frente a Claudia Sheinbaum, evidenciaron la fragilidad de su estructura territorial, misma que por años fue la piedra esencial de su trabajo en el país.

PRI denuncia supuestos actos de corrupción de Layda Sansores

Además, el bloque opositor que intentó frenar a Morena se fracturó. El Partido Acción Nacional (PAN) decidió suspender coaliciones rumbo a 2027 y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) perdió su registro nacional.

El PRI, por primera vez en años, se perfila a competir prácticamente en solitario, pero ya no con todo un poder detrás, sino con lo poco que le queda; sin embargo, en palabras de sus líderes "es suficiente" para terminar con la 4T.

Retos del PRI como oposición frente a la 4T rumbo a 2027 y para frenar la Reforma Electoral

El principal desafío del priismo es redefinir su identidad. Bajo la dirigencia de Alejandro Alito Moreno Cárdenas, el partido ha mantenido una postura crítica ante las reformas político-electorales impulsadas por Morena, particularmente frente a la propuesta de eliminar legisladores plurinominales y reducir el financiamiento público a partidos.

El argumento central del PRI ha sido que la representación proporcional garantiza pluralidad y evita la sobrerrepresentación del partido dominante en el Congreso; no obstante, conviene destacar que la función de los plurinominales fue impulsada por Jesús Reyes Heroles, a quienes priistas llaman "el padre de la apertura democrática".

También ha defendido el fortalecimiento del Instituto Nacional Electoral (INE) frente a intentos de rediseño institucional.

Las críticas al PRI a nada de llegar a los 100 años

No obstante, más allá del discurso, el tricolor enfrenta cuestionamientos internos:



Falta de renovación de liderazgos

Desgaste de su imagen histórica

Escasa conexión con el electorado joven

Las encuestas anticipan un escenario de polarización que podría derivar en un sistema cercano al bipartidismo, dejando al PRI en condición de partido satélite o, en el peor de los casos, en riesgo de perder registro en 2027.

A tres años de su centenario, el PRI encara una disyuntiva histórica: reinventarse como una oposición competitiva o confirmar su tránsito hacia la irrelevancia política.

