Por primera vez podrás adquirir un hogar en el Buen Fin con el Infonavit

La titular de la Secretaría de Economía, Graciela Márquez Colín, informó que el Infonavit se sumará al Buen Fin, por lo que los consumidores podrán adquirir un hogar por primera vez en los 10 años que se ha realizado este evento.

Se realizará del 9 al 20 de noviembre y contará con protocolos sanitarios para evitar contagios por COVID-19, además de que se buscará apoyar la economía familiar incentivar la actividad del mercado interno, fomentar el comercio formal y el respeto de los derechos del consumidor.

Destacó que con el objetivo de incentivar la economía, el Gobierno Federal adelantará el aguinaldo a los trabajadores al servicio del estado y apuntó que el Buen Fin de 2019 registró un ingreso de 117.9 mil millones de pesos, de los cuales el 68.1% fue por compras electrónicas.

También señaló que en el portal www.elbuenfin.org se podrá obtener información de todas las tiendas que se registraron para participar en la edición de este año, además de que el sitio podrá redirigir al consumidor a la Profeco para que este conozca sus derechos.

Zoé Robledo, titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), informó que este año en el Buen Fin se implementarán medidas sanitarias estrictas para evitar aglomeraciones y contagios de COVID-19 como horarios exclusivos para adultos mayores, y cajas para pago en efectivo.

José Manuel López Campos, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco), mencionó que los dos retos del Buen Fin son la reactivación económica y el cuidado de la salud, por lo que se seguirán los protocolos sanitarios establecidos y se implementará una aplicación para dispositivos móviles para realizar compras en línea y comparación de precios.

Esta edición contará con la participación de los tres sectores económicos y tendrá los descuentos más grandes que jamás se hayan presentado.

“Los empresarios mexicanos presentaremos la oferta más completa de bienes y servicios a través de un amplio catálogo que permitirá a los consumidores adquirir algún producto a bajo costo o con mejores condiciones de costo y promociones de pago que en cualquier época del año”, apuntó López Campos.

También se podrán adquirir paquetes de vacaciones y hasta reuniones de negocios para los meses venideros, lo cual beneficiará al sector turístico del país.

En este sentido, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera, informó que el 9 de noviembre se adelantará el 50% del aguinaldo de los trabajadores para que puedan participar en el Buen Fin.

Apuntó que el presidente firmará en la brevedad dos decretos, uno mediante el cual se dará el apoyo fiscal para el Buen Fin en el que los establecimientos podrán participar, por primera vez, en un concurso en el que se otorgarán 100 millones de pesos en sorteos y 400 millones de pesos para los clientes; el presidente también firmará el decreto que permitirá el adelanto del pago del 50% del aguinaldo.

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erv