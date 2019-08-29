Reconoce AMLO que le preocupa la violencia

Foto: EFE

Desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que le preocupa la herencia de inseguridad y violencia, “un problema grave”.

Reconoció que es un tema que le preocupa y le ocupa, pues anteriormente no fue bien atendido. Ante las críticas del expresidente Felipe Calderón para dejar de darles dinero a los jóvenes y este sea usado para construir policías y fiscales confiables y eficaces, el presidente afirmó que sí cree que es necesario atender a los jóvenes, “no como él o como los demás gobernantes que los señalaron como ‘ninis’”.

“Pensamos que los humanos no son malos de naturaleza sino son las circunstancias los que lo llevan a las conductas antisociales. No solo es Calderón es toda una corriente de pensamiento, nosotros pensamos que la paz y la justicia son frutos de la justicia”. Afirmó que esa es una mente conservadora.

Dejó claro que su administración está atendiendo las causas. "Vamos atender el principal problema que es el de la inseguridad y la violencia.” Aseveró que la sociedad es el principal sector que más lo apoya, las Fuerzas Armadas es el segundo. “Los militares están actuando con muchisísimo respeto a los derechos humanos“, dijo después de cuestionarlo sobre los ataques que han sufrido algunos elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la orden que tienen para no responder.

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