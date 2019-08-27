Se llegó a un acuerdo con empresarios para gasoductos: AMLO

Foto: Notimex

Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que la noche de ayer se llegó a un acuerdo con empresarios acuerdo con empresarios para red de gasoductos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“Agradecemos la voluntad de los empresarios para llegar un acuerdo mediante el diálogo poniendo por delante el interés nacional y el de las empresas”.

Destacó que se logró el acuerdo gracias a la voluntad de los empresarios “porque legalmente ya se habían firmado los contratos. Ya se habían acordado condiciones quenosotros consideramos dañinas para la hacienda pública y por eso se acordó a los empresarios para que, haciendo a un lado los compromisos legales, se hiciera un acuerdo en beneficio de las dos partes”.

Dijo que el acuerdo es muy benéfico para la nación, porque significará un ahorro para la hacienda pública de 4 mil 500 millones de dólares en términos generales. “Se garantiza el abasto de gas para la industria eléctrica para que no hayan apagones y para el fomento de la industria nacional”, destacó.

López Obrador afirmó que el acuerdo permitirá que haya gas para dentro de 20 años. Además informó que aún se está en negociaciones con la empresa Fermaca y anunció que el Director General de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, se reunirá hoy con la empresa.

Por su parte, Manuel Bartlett, reveló que en total se realizaron tres reuniones generales y 16 con cada una de las empresas transportistas.

Las cuatro empresas transportistas serán: Craso Energy, TC Energía, IEnova, IMG (Consorcio EInova y TC Energía) y Fermaca. Detalló que el primer gasoducto será al Sur de Texas-Tuxpan (El Marino).

Dijo que con el acuerdo permitirá a la CFE comercializar alrededor de 800 millones de pies cúbicos de gas. El acuerdo representa un ahorro de la tercera parte del costo original que era de 12 mil mdd, destacó. “Se dará prioridad a las dos penínsulas del país: Baja California y Yucatán”.

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El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín, dijo que tras el acuerdo al que se llegó con las empresas de los gasoductos se podrá tener energía más barata.

“Todos lo estábamos esperando y yo quiero destacar que en este proceso hay un acuerdo ganar-ganar. Han sido discusiones difíciles, y aún con eso todo mundo se ha alineado a la voluntad del presidente".

Hizo un reconocimiento público al trabajo del licenciado Bartlett y señaló que se reafirma la voluntad del gobierno de México de negociar con el sector empresarial y para “darnos certeza y certidumbre”.

“No se trata solo de crecer sino desarrollar socialmente al país”, destacó Salazar Lomelí,

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