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/Política/Nota

Alista AMLO memorándum contra influyentismo

“No tengo familia para asuntos públicos”, aseguró López Obrador.

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1 minuto lectura
Escrito por: Redacción adn Noticias

Foto: La Neta Noticias

En la conferencia mañanera de este 3 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, reveló que alista un memorándum contra el influyentismo y que su familia no quedará exenta.

“Estoy a punto de escribir un memorándum contra el influyentismo y si no aplica para mis familiares no aplica para nadie”.

En su conferencia mañanera, en Palacio Nacional, AMLO rechazó dar pasos atrás en su lucha contra la corrupción, y agregó que en eso: “no tengo hijos, no tengo esposa, no tengo amigos, no tengo familia… que cada quien responda por sus propios actos”.

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