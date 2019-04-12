Empresarios de EUA interesados en Tren Maya: Marcelo Ebrard

Foto: Twitter

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, señaló que empresarios de Estados Unidos se encuentran interesados en la construcción del Tren Maya e incluso solicitaron que se les presentara un informe detallado del proyecto.

“De todos los proyectos estratégicos, el de mayor interés es el Tren Maya, incluso estamos invitados a una reunión en Washington en mayo para presentar allá el proyecto”, señaló el canciller al término de US-Mexico CEO Dialogue.

Agregó que EUA se encuentra interesado en participar en la construcción de la línea, de las vías férreas y de desarrollos que se llevarían a cabo para las estaciones.

“Nos pidieron la información y se va a mandar una delegación a Washington para presentar el proyecto”, reiteró Ebrard Casaubón.

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sga