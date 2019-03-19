Hacienda recibirá propuesta de presupuesto para la Guardia Nacional

Foto: Gobierno de la República

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este martes durante la conferencia matutina que los integrantes del gabinete de seguridad tendrán una reunión con el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, para hacerle llegar una propuesta de lo que necesitará la Guardia Nacional.

Adicionalmente el presidente señaló que hoy se llevó a cabo una revisión de las leyes secundarias que se requieren para la creación de este nuevo cuerpo de seguridad para que se pueda implementar en la inmediatez posible.

También mencionó que se requieren reformas administrativas de traslado de personal y los ajustes económicos necesarios para no perjudicar a los activos que participen en la guardia.

Al ser cuestionado sobre la participación de la Guardia Nacional en los desfiles del 16 de septiembre y del 20 de noviembre, el Presidente de la República destacó que se llevará a cabo una comisión para evaluar la presencia de este nuevo cuerpo de seguridad en las fiestas patrias.

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erv