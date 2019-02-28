Diputados aprueban Guardia Nacional, va a congresos locales

Foto: Twiter

Con 463 votos a favor y uno en contra, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de reformas y adiciones a diez artículos constitucionales para la creación de la Guardia Nacional con mando civil.

La nueva institución de seguridad estará integrada por elementos de las policías Militar, Naval y Federal y su función será salvaguardar la vida, las libertades y el patrimonio de las personas.

El dictamen señala que “durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor del decreto y en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el Presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública y de manera extraordinaria”.

La Guardia tendrá una temporalidad de 5 años, en ese lapso deberá conformarse por civiles y los militares regresarán a sus cuarteles.

Tras la aprobación ahora tendrán que esperar la decisión de los congresos estatales.

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sga