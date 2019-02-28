Proponen que motos usen placas delanteras en la CDMX

Foto: elbigdata.mx

Los diputados panistas Christian Von Roehrich y Héctor Barrera propusieron, para disminuir los delitos a bordo de motocicletas, reformas a la Ley de Movilidad para que estos vehículos porten de manera obligatoria una matrícula delantera, adicional a la trasera, garantizando la visibilidad para los arcos detectores de placas.

“El contar con un engomado en la matrícula delantera, implica no sólo el seguimiento preciso del padrón de automotores, sino también una estrategia para combatir el robo de motocicletas, así como otros delitos cometidos en ellas”, dijo Von Roehrich.

El vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Christian Von Roehrich, afirmó que además de la facilidad para evadir el tránsito vehicular y poder darse a la fuga, existe una gran dificultad para identificarlas.

“La limitante con los arcos de seguridad es que las cámaras sólo captan la matrícula delantera, por lo que en el caso de las motocicletas, no cuentan con una forma de identificación precisa al no registrar su matrícula adecuadamente”.

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