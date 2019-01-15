Instalan Comisión para la Verdad en el caso Ayotzinapa

Foto: @SEGOB_mx

Al mediodía de este 15 de enero se instaló formalmente la “Comisión presidencial para la verdad y el acceso a la justicia en el Caso Ayotzinapa”, cuya creación fue decretada por el presidenteAndrés Manuel López Obrador, el pasado 4 de diciembre de 2018.

El evento estuvo encabezado por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, la cual indicó que este 15 de enero se da cumplimiento al Decreto Presidencial. “Hoy instalamos la Comisión que deberá coadyuvar a revelar lo ocurrido en Iguala”.

Dijo que el objetivo del Decreto Presidencial y el incansable esfuerzo de Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, es coadyuvar a la satisfacción de la verdad para los padres y las madres de los 43 estudiantes desaparecidos.

Sánchez Cordero afirmó que el objetivo es muy claro, conocer la verdad e impartir justicia, para fincar responsabilidades y hacer valer la ley.

“Hay que corregir lo que se hizo de una manera indebida. Contamos con información, pruebas para esclarecer las circunstancias en la que ocurrieron los hechos”, destacó.

La secretaria de Gobernación manifestó que este decreto fue el primero firmado por el presidente, esperando que sea de los primeros resultados que entregue a la sociedad y los familiares de los 43 desaparecidos, “en el más breve plazo científica y humanamente posible”.

Afirmó que se van a esclarecer los hechos y se conocerá la verdad. “Esa es la orden que nos ha dado el presidente Andrés Manuel López Obrador y la vamos a cumplir”.

El decreto presidencial ordena que todas las instancias del Poder Ejecutivo colaboren en cualquier situación que les sea solicitada, como parte de las investigaciones en torno al paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Alejandro Encinas dio a conocer los nombres de quienes formarán parte de la Comisión, que contará con la participación de tres madres o padres de los estudiantes, representantes de la sociedad civil, etc.

La Comisión tendrá que revelar los avances en las investigaciones así como toda la información pública podrá consultarse en línea.

El objetivo de la Comisión es conocer la verdad de lo que ocurrió en Ayotzinapa y hacer justicia para que nunca más vuelvan a suceder esos hechos, destacó Encinas.“La verdad es que no hay verdad en el caso de Ayotzinapa”.

El canciller Marcelo Ebrard, el subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, así como padres de los 43 normalistas desaparecidos y representantes deorganizaciones de la sociedad civil también estuvieron presentes en la instalación de la Comisión.

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