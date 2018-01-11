Avalan iniciar juicio político contra Roberto Sandoval

La Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de Nayarit aprobó el acuerdo para iniciar dos procedimientos de juicio político contra el exgobernador del estado, Roberto Sandoval Castañeda, a quien se le señala de realizar manejo indebido de recursos públicos.

El ex gobernador podría enfrentar el juicio político si el pleno del Congreso local aprueba el acuerdo legislativo emitido esta tarde. Durante la sesión de la comisión, se analizaron dos denuncias en las que se acusa al exmandatario del presunto desvío de 2 mil 700 millones de pesos, manejo indebido de recursos públicos, enriquecimiento ilícito, encubrimiento y cohecho.

Además se inició procedimiento de juicio político contra Mario Alberto Pacheco Ventura, ex secretario de Administración y Finanzas; Héctor Salomé Parra Zavala, ex director de Fondos de Pensiones y contra Luis Antonio Apaseo, extitular de la Contraloría General, los tres ex funcionarios participaron en la administración de Sandoval Castañeda de 2011 a 2017.

lmo