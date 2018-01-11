Skip to main content
TV En Vivo
ÚLTIMA HORA
Apagón CFE de 5 horas este miércoles 15 de abril; zonas afectadas
/Política/Nota

Avalan iniciar juicio político contra Roberto Sandoval

La Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de Nayarit turnó al pleno el acuerdo aprobado para iniciar dos procedimientos contra el exgobernador.

KAL|0_j2rlq22s

Metadatos del artículo

1 minuto lectura
Escrito por: Redacción adn Noticias

La Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de Nayarit aprobó el acuerdo para iniciar dos procedimientos de juicio político contra el exgobernador del estado, Roberto Sandoval Castañeda, a quien se le señala de realizar manejo indebido de recursos públicos.

El ex gobernador podría enfrentar el juicio político si el pleno del Congreso local aprueba el acuerdo legislativo emitido esta tarde. Durante la sesión de la comisión, se analizaron dos denuncias en las que se acusa al exmandatario del presunto desvío de 2 mil 700 millones de pesos, manejo indebido de recursos públicos, enriquecimiento ilícito, encubrimiento y cohecho.

Además se inició procedimiento de juicio político contra Mario Alberto Pacheco Ventura, ex secretario de Administración y Finanzas; Héctor Salomé Parra Zavala, ex director de Fondos de Pensiones y contra Luis Antonio Apaseo, extitular de la Contraloría General, los tres ex funcionarios participaron en la administración de Sandoval Castañeda de 2011 a 2017.

lmo

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!

LO MÁS VISTO