Margarita Zavala trolea a AMLO

Durante su gira por Tabasco, la aspirante a la candidatura presidencial por el Partido Acción Nacional (PAN) publicó una serie de fotos en las que se le aprecia comiendo un pejelagarto.

Las imágenes publicadas en sus redes sociales fueron acompañadas con las frases “Un peje a la vez” y “Taquito de Pejelagarto”, luego de su discurso en Villahermosa, Tabasco, tierra natal del líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador.

KAL|1_8r2btseg (Teresa Viridiana Melendez Arce)

Al momento, el corto clip de “un peje a la vez” lleva más de nueve mil reproducciones en la cuenta de Instagram de la panista.

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