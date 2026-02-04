Pese a millonarias pérdidas, Gobierno anuncia nueva inversión por 400 mil mdp a Pemex

El anuncio de una inversión superior a los 400 mil millones de pesos para Petróleos Mexicanos (Pemex), como parte del Plan de Infraestructura 2026-2030 del Gobierno Federal, vuelve a colocar bajo la lupa el costo fiscal de sostener a la petrolera estatal y la efectividad real de los recursos públicos destinados a su rescate.

Durante la conferencia matutina de este miércoles 4 de febrero, el director general de Pemex, Víctor Rodríguez, informó que la paraestatal contará con 425 mil millones de pesos para proyectos estratégicos enfocados en exploración, producción y procesos industriales.

La meta oficial es alcanzar una producción de 1.8 millones de barriles diarios de crudo y cuatro mil 500 millones de pies cúbicos diarios de gas natural hacia 2026, además de concluir la modernización de las refinerías de Tula y Salina Cruz.

El director general de #Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, anunció que la inversión productiva para 2026 será de 425 mil mdp, 34% superior a 2025, enfocada en producción, eficiencia y sostenibilidad.

Pérdidas de Pemex en 2025

Aunque Pemex reportó una ligera mejora en sus resultados financieros el año pasado, la empresa continúa registrando pérdidas pese a la inversión anual. En el tercer trimestre del año, la petrolera informó una pérdida neta de 61 mil 242 millones de pesos.

En el acumulado de los primeros nueve meses de 2025, la pérdida fue de 45 mil 055 millones de pesos. Si bien la reducción en las pérdidas está en el análisis, los resultados siguen reflejando un balance negativo.

Durante ese mismo periodo, Pemex produjo en promedio 1.65 millones de barriles diarios de hidrocarburos líquidos y generó tres mil 730 millones de pies cúbicos diarios de gas natural, niveles aún por debajo de los objetivos planteados por la propia administración federal para los próximos años.

Deuda, pasivos y presión sobre el gasto público

Pemex continúa siendo una de las petroleras más endeudadas del mundo, con una elevada deuda financiera y pasivos crecientes con proveedores. Los retrasos en los pagos han llegado a afectar la operación de la empresa, especialmente en actividades de exploración y mantenimiento.

Ante este escenario, el director de Pemex aseguró que los pagos a proveedores se normalizarán en 2026 y que se cubrirán conforme a los contratos establecidos; no obstante, analistas advierten que esta promesa depende, en gran medida, de que continúen las aportaciones del Gobierno Federal.

Envíos de petróleo a Cuba

Por otro lado, en medio del anuncio de inversiones, el Gobierno de México respondió a señalamientos de Estados Unidos sobre el envío de petróleo a Cuba por parte de varios países.

Pemex confirmó que existe un solo contrato desde 2023 y que en 2024 representó menos del 1% de la producción total, con ventas por 496 millones de dólares, las cuales —asegura la empresa— sí fueron pagadas.

