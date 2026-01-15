Pemex oculta 87% de envíos de petróleo a Cuba; cuesta 400 mdd financiar la dictadura

Petróleos Mexicanos ( Pemex ) reportó a Estados Unidos el 13% de las exportaciones de petróleo crudo y derivados que se hicieron a Cuba, según datos del último informe presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC).

Pemex solo reporta el 13% de sus exportaciones de petróleo a Cuba

De acuerdo con Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad ( MCCI ), Pemex indicó que su filial Gasolinas Bienestar envío hidrocarburos a Cuba por un valor de 400 millones de dólares entre enero y septiembre de 2025.

En total, envío 17 mil 200 barriles diarios de petróleo crudo, 2 mil barriles diarios de productos derivados de petróleo como gasolina, diésel y turbosina con un valor de 7 mil 900 millones de pesos que equivalen a 400 millones de dólares.

Dicha cifra equivale a 13% de las exportaciones registradas ante aduanas, es decir que el Gobierno Federal realizó 60 envíos a Cuba y las exportaciones salieron del puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, según MCCI.

🔴#Entérate Pemex omitió reportar en EEUU el 87% de envíos de petróleo y sus derivados a Cuba realizados entre enero y septiembre de 2025.



Gonzalo Monroy, especialista en energía señala que se hacen envíos de petróleo a Cuba y este país no paga y Pemex lo registra como cuenta por cobrar y la asume como una pérdida lo que se termina volviendo en una donación y así seguir financiando la dictadura.

Trump dice que Cuba ya no recibirá petróleo de Venezuela

Financial Times publicó que según datos de la industria, México se convirtió en el principal proveedor de petróleo para Cuba. El pasado 12 de enero, el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright aseguró que no bloqueará el envío de petróleo por parte de México a Cuba.

Por su parte, el presidente Donald Trump publicó en redes sociales que el ejército de Estados Unidos pondría distancia entre Venezuela y Cuba y la isla ya no recibiría más petróleo ni dinero.

