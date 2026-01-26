Pemex suspende envío de petróleo crudo a Cuba este mes

De acuerdo con Bloomberg, Petróleos Mexicanos (Pemex) suspendió el envío de un cargamento de petróleo crudo a Cuba, programado para el mes de enero. Una decisión que llega en medio de tensiones políticas, con un incremento de amenazas por parte de Donald Trump.

Según los datos publicados, el calendario de Pemex tenía planeado enviar el cargamento a mitad de mes, para que pudiera llegar a la isla de Cuba a finales del mismo, pero el embarque fue cancelado y la empresa todavía no ha dado explicaciones al respecto.

Pemex cancela envío de petróleo a Cuba

El documento recuperado por Bloomberg detalla que el petróleo iba a ser trasladado en el buque Swift Galaxy, pero la operación no ocurrió. Además, ni Pemex ni el Gobierno mexicano han dicho nada al respecto hasta el momento.

La decisión ocurre en un momento en el que Estados Unidos ha aumentado la presión sobre la isla de Cuba , la cual sufrió un golpe con la captura de Nicolás Maduro a comienzos de mes, ya que el expresidente de Venezuela era un importante aliado suyo.

Por su parte, Trump advirtió: "No habrá más petróleo ni dinero para Cuba, ¡cero!", con uno de sus tantos mensajes en redes sociales. Si Venezuela deja de darle petróleo a Cuba, y México hace lo mismo, la isla estaría en graves problemas para solventar sus necesidades energéticas.

Cabe destacar que la presidenta Claudia Sheinbaum habló sobre dichos envíos, recordando que ocurren desde hace años y que son calificados como una medida de "ayuda humanitaria". De hecho, se estima que el año pasado Pemex envió 20 mil barriles diarios de crudo (considerando la capacidad de un barco por mes).

Pemex retiró de su calendario un cargamento de crudo destinado a Cuba, en un momento en que el gobierno de Donald Trump aumenta la presión sobre la isla y lanza duras advertencias públicas. https://t.co/fg7iZA42OW — Bloomberg en Español (@BBGenEspanol) January 26, 2026

