¿Austeridad? ‘Ministros del pueblo’ reciben camionetas de lujo con placas de Morelos para no pagar tenencias

A pesar de la llamada estrategia de austeridad que promueve la Cuarta Transformación, los ahora conocidos como los ‘ Ministros del pueblo ’ recibieron una flotilla de camionetas de lujo valuadas en más de un millón de pesos y las cuales cuentan con blindaje con valor de hasta 2 mdp.

De acuerdo con información dada a conocer por medios nacionales, una de las nuevas camionetas que fue entregada a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), fue emplacada en el estado de Morelos, entidad del país que solamente cobra 849 pesos por refrendo de tenencia, en comparación con los 140 mil que se deberían pagar en la Ciudad de México (CDMX) por el valor del vehículo en cuestión.

¿Qué modelos son las nuevas camionetas de los Ministros del pueblo?

Entre las nuevas unidades que fueron entregadas a los llamados ‘Ministros del pueblo’ se encuentra una camioneta Jeep Grand Cherokee año 2025, la cual tiene un precio entre 1 millón 069 mil y 1 millón 780 mil pesos según los aditamentos adquiridos, esto de acuerdo con la página oficial de la compañía de autos antes mencionada.

Por otro lado, se dio a conocer que entre los autos entregados también está una camioneta modelo Suburban High Country con valor superior a los 2 millones de pesos en su modelo del año, esto sin considerar el blindaje que se le coloca a las unidades.

¿Por qué se les dieron nuevas camionetas a los Ministros?

De acuerdo con los mismos reportes de la Corte , las nuevas unidades de los Ministros fueron adquiridas luego de que los vehículos con los que contaban hasta antes de este 2026, “ya no cumplían con los estándares adecuados de seguridad”.

Es importante mencionar que la Corte escudó la millonaria inversión en vehículos a la normativa interna vigente que se emitió en 2019, la cual establece que por “motivos de seguridad” sus unidades deben renovarse periódicamente.

Claudia Sheinbaum reacciona a compra millonaria de autos por la SCJN

Luego de la polémica que se generó en torno a las camionetas de lujo adquiridas por los Ministros de la SCJN, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la Secretaría de Gobernación realizó una consulta al comité de administración del Poder Judicial para conocer todos los detalles.

Tras ello, la presidenta señaló que todo debe ser transparentado e informado por la misma Corte.

