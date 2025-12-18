Golpes, empujones y memes; las peleas políticas que sacudieron al Congreso en 2025
Desde la reforma energética hasta hoy, los golpes en el Congreso no son nuevos, pero el 2025 cierra como uno de los años más tensos en el Poder Legislativo.
El 2025 quedará registrado como uno de los años más tensos para la vida parlamentaria en México . No solo por la dureza de los debates, sino porque dos enfrentamientos físicos entre legisladores rompieron los límites del Congreso.
Estos se trasladaron al terreno de las redes sociales, donde fueron replicados, comentados y convertidos en símbolo de la polarización política.
La trifulca en el Congreso de la CDMX
El gran episodio ocurrió en este mismo diciembre, durante una sesión del Congreso de la Ciudad de México (CDMX). La discusión por reformas relacionadas con el órgano de transparencia local detonó una confrontación directa entre legisladores de Morena y el PAN.
Lo que comenzó como una toma de tribuna terminó en empujones, jalones de cabello y forcejeos, todo captado por las cámaras oficiales que transmitían la sesión en vivo
En cuestión de minutos, los videos comenzaron a circular en X, TikTok, Instagram y YouTube, convirtiendo el recinto legislativo en tendencia nacional e internacional.
Empujones y jaloneos en el Congreso de la CDMX; diputadas se agreden en plena sesión
Alito vs Noroña: del Senado al meme
El segundo momento clave del año ocurrió el pasado mes de agosto, en el Senado de la República. Tras una sesión cargada de tensión, Alejandro Alito Moreno, dirigente nacional del PRI, y Gerardo Fernández Noroña, entonces presidente de la Mesa Directiva, protagonizaron un altercado con empujones y forcejeos .
Aunque el episodio fue breve, las imágenes grabadas desde distintos ángulos se difundieron masivamente en redes sociales, donde el enfrentamiento dejó de ser solo un incidente político para convertirse en material de sátira, burla y confrontación digital entre simpatizantes de ambos bandos.
Un recuerdo que conecta con otras peleas históricas
Si bien México ha visto antes zafarranchos en el Congreso —como las tomas de tribuna, los empujones en reformas estructurales o las protestas que paralizaron sesiones en sexenios anteriores—, 2025 destacó porque las peleas no se quedaron en el pleno.
¡Que los lleven a Supernova! Alito Moreno y Fernández Noroña llegan a los golpes (VIDEO)
En la última sesión de la Comisión Permanente, Alito Moreno reclamó a Fernández Noroña que no le diera la palabra y la situación aumentó hasta llegar a los empujones.
- 2008 — La toma de tribuna por la reforma energética
Legisladores del PRD tomaron la tribuna para frenar la reforma energética del gobierno de Felipe Calderón . Hubo empujones, jaloneos y sesiones suspendidas durante varios días.
- 2013 — Zafarrancho por la reforma educativa
Durante la discusión de la reforma educativa impulsada por Enrique Peña Nieto , diputados protagonizaron empujones, gritos y golpes, mientras maestros de la CNTE se manifestaban afuera.
- 2017 — Diputados a golpes por el desafuero de Eva Cadena
Durante un debate relacionado con Morena y el caso Eva Cadena , legisladores del PRI, PAN y Morena protagonizaron empujones y amenazas físicas.
- 2019 — Empujones por la Guardia Nacional
La discusión de la creación de la Guardia Nacional derivó en confrontaciones físicas en tribuna entre el oficialismo y la oposición.
- 2021 — Pleito en el Congreso de Tamaulipas
Diputados se enfrentaron a empujones y gritos durante una sesión relacionada con el desafuero del entonces gobernador Francisco García Cabeza de Vaca .
