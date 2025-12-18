Golpes, empujones y memes; las peleas políticas que sacudieron al Congreso en 2025

El 2025 quedará registrado como uno de los años más tensos para la vida parlamentaria en México . No solo por la dureza de los debates, sino porque dos enfrentamientos físicos entre legisladores rompieron los límites del Congreso.

Estos se trasladaron al terreno de las redes sociales, donde fueron replicados, comentados y convertidos en símbolo de la polarización política.

¡Tensión en Congreso de la Unión!🚨



Así fue el momento en que Gerardo Fernández Noroña (@fernandeznorona) y Alejandro Moreno (@alitomorenoc) se encararon y llegaron a los empujones tras la última sesión de la Comisión Permanente del Congreso



📹@AztecaNoticias pic.twitter.com/EzzzrL1CB0 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) August 27, 2025

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

La trifulca en el Congreso de la CDMX

El gran episodio ocurrió en este mismo diciembre, durante una sesión del Congreso de la Ciudad de México (CDMX). La discusión por reformas relacionadas con el órgano de transparencia local detonó una confrontación directa entre legisladores de Morena y el PAN.

Lo que comenzó como una toma de tribuna terminó en empujones, jalones de cabello y forcejeos, todo captado por las cámaras oficiales que transmitían la sesión en vivo

En cuestión de minutos, los videos comenzaron a circular en X, TikTok, Instagram y YouTube, convirtiendo el recinto legislativo en tendencia nacional e internacional.

Empujones y jaloneos en el Congreso de la CDMX; diputadas se agreden en plena sesión

Alito vs Noroña: del Senado al meme

El segundo momento clave del año ocurrió el pasado mes de agosto, en el Senado de la República. Tras una sesión cargada de tensión, Alejandro Alito Moreno, dirigente nacional del PRI, y Gerardo Fernández Noroña, entonces presidente de la Mesa Directiva, protagonizaron un altercado con empujones y forcejeos .

Aunque el episodio fue breve, las imágenes grabadas desde distintos ángulos se difundieron masivamente en redes sociales, donde el enfrentamiento dejó de ser solo un incidente político para convertirse en material de sátira, burla y confrontación digital entre simpatizantes de ambos bandos.

Un recuerdo que conecta con otras peleas históricas

Si bien México ha visto antes zafarranchos en el Congreso —como las tomas de tribuna, los empujones en reformas estructurales o las protestas que paralizaron sesiones en sexenios anteriores—, 2025 destacó porque las peleas no se quedaron en el pleno.

¡Que los lleven a Supernova! Alito Moreno y Fernández Noroña llegan a los golpes (VIDEO) En la última sesión de la Comisión Permanente, Alito Moreno reclamó a Fernández Noroña que no le diera la palabra y la situación aumentó hasta llegar a los empujones. 27 agosto, 2025

2008 — La toma de tribuna por la reforma energética

Legisladores del PRD tomaron la tribuna para frenar la reforma energética del gobierno de Felipe Calderón

Legisladores del PRD tomaron la tribuna para 2013 — Zafarrancho por la reforma educativa

Durante la discusión de la reforma educativa impulsada por Enrique Peña Nieto

Durante la discusión de la 2017 — Diputados a golpes por el desafuero de Eva Cadena

Durante un debate relacionado con Morena y el caso Eva Cadena

Durante un debate relacionado con Morena y 2019 — Empujones por la Guardia Nacional

La discusión de la creación de la Guardia Nacional derivó en confrontaciones físicas en tribuna entre el oficialismo y la oposición.

La discusión de la creación de la Guardia Nacional derivó en confrontaciones físicas en tribuna entre el oficialismo y la oposición. 2021 — Pleito en el Congreso de Tamaulipas

Diputados se enfrentaron a empujones y gritos durante una sesión relacionada con el desafuero del entonces gobernador Francisco García Cabeza de Vaca

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.