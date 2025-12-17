México Mágico; así apareció la trifulca en el Congreso de la CDMX en medios internacionales

“Caos en el Congreso”, “pelea caótica entre legisladores” y “diputadas jalándose el cabello en plena sesión” fueron algunas de las expresiones con las que medios internacionales describieron la trifulca ocurrida el pasado 15 de diciembre en el Congreso de la Ciudad de México (CDMX).

La escena, transmitida en vivo y replicada en redes sociales, fue retomada por agencias de noticias y diarios de Estados Unidos (EUA), Europa y Asia, que presentaron el episodio como un hecho inusual dentro de un parlamento local.

Empujones y jaloneos en el Congreso de la CDMX; diputadas se agreden en plena sesión

"Pelea caótica", el análisis en medios de EUA

En Estados Unidos , AP News narró el momento como un estallido de desorden durante la discusión para eliminar el instituto de transparencia capitalino, destacando que las agresiones quedaron registradas en video y se viralizaron rápidamente.

CBS News calificó el episodio como una “pelea caótica” y difundió las imágenes del forcejeo entre legisladoras en la tribuna, mientras que Fox News puso el acento en la violencia física, subrayando los empujones y jalones de cabello captados por las cámaras.

Reino Unido y Asia ponen el foco en la tensión política

La cobertura también llegó al Reino Unido. El Daily Mail reportó que el Congreso de la CDMX “se sumió en el caos” tras la confrontación y mencionó a legisladoras de PAN y Morena identificadas en los videos, resaltando que la oposición terminó replegándose durante la sesión.

En Asia, el diario The Straits Times , de Singapur, interpretó el altercado como una muestra de las profundas divisiones políticas en México. En su crónica, describió el enfrentamiento como un choque entre bloques ideológicos dentro del recinto legislativo, enmarcándolo en un contexto de creciente polarización.

¿Qué ocurrió dentro del pleno capitalino?

El episodio se produjo durante la discusión de una reforma constitucional que incluía la extinción del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la CDMX ( InfoCDMX ).

Legisladores del PAN tomaron la tribuna para manifestar su rechazo al dictamen e intentar frenar el avance del debate, lo que detonó una confrontación verbal que escaló rápidamente a empujones y jaloneos.

Las imágenes oficiales muestran forcejeos dentro y alrededor de la tribuna, así como intentos de otros diputados por separar a los involucrados. La sesión tuvo que ser suspendida de manera temporal y una diputada panista requirió atención médica dentro del recinto.

