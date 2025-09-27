Primer gobierno de Morena, el que más ha robado en toda la historia de México

En tan solo un sexenio el gobierno de Morena en México se convirtió en el más corrupto y en el que más dinero se ha perdido en toda la historia del país, pues durante el mandato de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se perdieron cerca de 200 mil millones de pesos por casos como los de Segalmex y el huachicol fiscal.

A esa cifra se le tiene que sumar el sobrecosto de las obras faraónicas como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, así como las pérdidas que se consumaron con la cancelación del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) para construir el de Felipe Ángeles (AIFA).

¿Cuánto dinero se robaron por el caso Segalmex?

De acuerdo con datos y documentos oficiales de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el fraude de la paraestatal Seguridad Alimentaria Mexicana ( Segalmex ) fue de un total de 15 mil 308 millones de pesos entre 2019 y 2021.

En este caso participaron funcionarios y exfuncionarios allegados al mismo AMLO y al partido Morena, pues René “N”, extitular de Administración y Finanzas y Manuel “N”, exdirector comercial y otros, se encuentran involucrados en el escándalo antes mencionado.

¿Cuánto dinero se perdió en México por el caso huachicol fiscal?

Por su parte y aún con las investigaciones en curso, se estima que el robo del llamado huachicol fiscal ronda los 177 mil millones de pesos, por lo cual se prevé que el fraude fue a gran escala gracias a la participación de al menos 31 buques.

Autoridades en México han señalado que este fraude va más allá del robo físico de hidrocarburo, pues también se trata de una estructura de corrupción en aduanas y puertos gracias a que se permitió el ingreso de gasolina y diésel al país sin que se pagaran los impuestos correspondientes.

Es por ello que al sumar los montos de los casos Segalmex y el huachicol fiscal, la cifra por los fraudes que ocurrieron durante el primer sexenio de Morena en México llegan hasta los 192 mil 308 millones de pesos.

¿Cuánto costó el Tren Maya y las obras faraónicas del Gobierno de AMLO?

A la cifra antes mencionada, también se le tienen que sumar los sobrecostos que se reportaron en obras como el Tren Maya y Dos Bocas, las cuales también fueron impulsadas durante el primer sexenio de Morena en México.

Se reporta que para el próximo 2026 el costo del Tren Maya ascenderá a más de 570 mil millones de pesos esto debido a que el actual gobierno de la 4T busca solicitar una nueva inyección de 30 mil millones de pesos para la megaobra.

Casos de corrupción del gobierno más sonados en México

Algunos de los casos de corrupción más importantes que han habido en México son los siguientes:

Estela de Luz: mil 304 millones de pesos

Estafa maestra: 7 mil 670 millones de pesos

Segalmex: 15 mil millones de pesos

Huachicol fiscal: 177 mil millones de pesos

