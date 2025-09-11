Manuel Espino, diputado de Morena, sufrió un derrame cerebral; este es su estado de salud

Este jueves 11 de septiembre, se dio a conocer que Manuel Espino Barrientos , diputado federal por Durango del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), fue hospitalizado de emergencia tras sufrir un derrame cerebral.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal , confirmó la noticia y detalló que el expresidente del Partido Acción Nacional (PAN) fue sometido a una cirugía la noche del miércoles y actualmente se encuentra en terapia intensiva.

🚨 #AlertaADN



Ricardo Monreal (@RicardoMonrealA) informa que Manuel Espino (@ManuelEspino) tuvo un derrame cerebral y se encuentra en terapia intensiva pic.twitter.com/wFrf3fMwWZ — adn40 (@adn40) September 11, 2025

Estado de salud del diputado de Morena

Según información oficial, el político de 65 años permanece en estado grave, pero estable. Su equipo de trabajo ha expresado su solidaridad y mejores deseos para su pronta recuperación.

Aunque no se han divulgado detalles específicos sobre su condición médica, se sabe que el derrame cerebral ocurrió la noche del 10 de septiembre y que fue intervenido quirúrgicamente poco después.

Partido Verde analiza romper con Morena [VIDEO] El líder del Partido Verde Ecologista de México, Arturo Escobar, dio a conocer que el instituto considera contender en solitario para las elecciones de 2027.

Presidenta de Morena en Durango confirma la noticia

La noticia de su hospitalización ha generado muestras de apoyo y solidaridad de diversos sectores políticos y sociales. Lulú García, presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Durango, expresó su respaldo a Espino y deseó su pronta recuperación.

“Acompañamos a su familia en estos momentos difíciles y les mandamos un abrazo fraterno. Confiamos en su fortaleza y en que pronto estará de vuelta”, redactó en redes sociales.

Asimismo, se han recibido mensajes de apoyo de ciudadanos y figuras públicas a través de redes sociales.

¿Qué es un derrame cerebral?

Un derrame cerebral, también conocido como accidente cerebrovascular (ACV), ocurre cuando el flujo sanguíneo hacia una parte del cerebro se interrumpe, ya sea por un coágulo o por la ruptura de un vaso sanguíneo.

Esta condición puede causar daño cerebral permanente si no se trata de manera oportuna. Los síntomas pueden incluir debilidad en un lado del cuerpo, dificultad para hablar, pérdida de visión y dolor de cabeza intenso.

¿Quién es Manuel Espino?

Espino Barrientos nació en 1959 en Victoria de Durango, Durango. Inició su carrera política en el Partido Acción Naciona l donde se desempeñó como presidente nacional de 2005 a 2007.

En 2011 fue expulsado del PAN y, en 2015, se unió a Movimiento Ciudadano (MC). En 2021 se incorporó a Morena con la intención de postularse para la gubernatura de Durango, aunque no obtuvo la candidatura.

Actualmente, es diputado federal por representación proporcional desde septiembre de 2024.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.