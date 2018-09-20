Normalistas de Ayotzinapa vandalizan instalaciones del Ejército

Estudiantes de la normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa vandalizaron este jueves 20 de septiembre las instalaciones del 27 Batallón de Infantería en Iguala durante las protestas para conmemorar cuatro años de la desaparición de los 43 normalistas.

Tanto padres como alumnos llegaron a Iguala al mediodía a bordo de 13 camiones para realizar un mitin frente a instalaciones del Ejército, pues aseguran que soldados del batallón participaron en la desaparición que sucedió el 26 y 27 de septiembre de 2014.

Los estudiantes arrojaron cohetones en la fachada del 27 Batallón, también realizaron pintas en las que exigieron que devolvieran vivos a los normalistas.

Los manifestantes regresaron a Chilpancingo tras los hechos y no hubo una sola detención.

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sga