¿Cómo liberar la Cartilla en 2026? Estas son las 4 maneras de cumplir con el Servicio Militar

El Servicio Militar Nacional (SMN) 2026 tiene una modificación importante; el adiestramiento ordinario pasó a realizarse en 13 sesiones sabatinas, pero no es la única alternativa para cumplir con la obligación y obtener la Cartilla Militer liberada.

De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), existen cuatro formas de cumplir con el SMN: encuadrado en un centro de adiestramiento, a disponibilidad, mediante un consulado mexicano en el extranjero o incorporándose voluntariamente a una Compañía del Servicio Militar Nacional.

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¿Cómo se puede cumplir en Servicio Militar en 2026?

La primera modalidad es encuadrado en un Centro de Adiestramiento; para 2026 contempla 13 sábados, de 7:00 a 13:00 horas. Defensa estableció dos periodos: del 14 de febrero al 9 de mayo y del 1 de agosto al 24 de octubre.

La segunda opción es a disponibilidad; quiénes son asignados a esta modalidad, permanecen durante un año bajo control administrativo de la Defensa, sin acudir a las sesiones sabatinas de adiestramiento.

En el extranjero: los mexicanos que viven fuera del país, pueden iniciar el procedimiento en un Consulado Mexicano, donde el cumplimiento se realizará a disponibilidad y deben acreditarse los requisitos correspondientes.

Y por último en las Compañías del SMN, que es una opción voluntaria e intensiva de tres meses; los participantes reciben alojamiento, alimentación, vestuario, atención médica, seguro de vida militar, capacitación, además de una ayuda económica de 130 pesos semanales.

¿Cuándo se entrega la Cartilla Militar liberada?

La liberación se realiza durante el mes de diciembre; quienes no recojan sus documentos en ese periodo pueden hacerlo posteriormente en las oficinas de reclutamiento, durante el periodo establecido por Defensa, que se extiende hasta junio del año siguiente.

Es importante señalar que tener la Cartilla de Identidad no significa que esté liberada: la hoja de liberación acredita que se cumplió con el Servicio Militar Nacional. Para quienes deben realizar este trámite en 2026, conocer las modalidades y sus fechas puede evitar confusiones; y tú; ¿cuál de estas opciones te corresponde?

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