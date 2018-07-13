Se gradúa la generación de los 43 normalistas de Ayotzinapa

En la escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, se realizó la graduación de 74 de los 140 estudiantes de la generación 2014-2018, a la cual pertenecían los 43 normalistas desparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, los graduados recordaron a los estudiantes desaparecidos.

En la ceremonia de graduación, los alumnos decidieron dejar 43 lugares vacíos, en honor a sus compañeros que no pudieron acompañarlos.

Cuitláhuac Mondragón, tío de uno de los estudiantes asesinados esa noche en Iguala,participó en la ceremonia en representación de los padres de familia de los 43, el cual destacó el momento que viven los padres de los desaparecidos y llamó a los estudiantes graduados a no olvidar a los “caídos”.

Al término de la ceremonia los graduados recordaron a sus compañeros, al grito de la “la lucha sigue” y “vivos los queremos”.

Esta generación estaba conformada por 140 estudiantes: 73 jóvenes concluyeron los estudios, 43 se encuentran desaparecidos y 24 desertaron.

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lhp