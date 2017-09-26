A tres años del caso Ayotzinapa, continúan las investigaciones

Hace tres años, 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, desaparecieron en Iguala, Guerrero y hasta la fecha se desconoce su paradero.

El Gobierno del Estado expresó su solidaridad con los padres de los alumnos, cuya desaparición mantiene viva la “indignación colectiva”.

“Reiteramos que solamente el conocimiento puntual de los hechos y la aplicación de la ley a quienes resulten responsables de tan deleznable acontecimiento, traerá la necesaria paz, que sólo puede ser verdadera cuando existe en la conciencia social”, expresó en un comunicado el gobernador guerrerense Héctor Astudillo.

Para hoy se tienen programadas una serie de marchas en memoria de los 43 desaparecidos. En la Ciudad de México padres y familiares marcharán del Ángel de la Independencia en Paseo de la Reforma al filo de 16:00 horas.

Por lo que estará cerrada parcialmente la circulación; se recomienda utilizar Circuito Interior y avenida Chapultepec.

fcj