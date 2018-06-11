Vermont ofrece hasta 10 mil dólares si te mudas a esa entidad

La despoblación y el envejecimiento de sus ciudadanos es uno de los problemas que preocupan a los gobiernos de las pequeñas localidades del mundo, por ello el estado de Vermont en Estados Unidos ofrece hasta 10 mil dólares a los ciudadanos estadounidense que decidan mudarse ahí.

Según un censo del año 2017, poco más de 600 mil personas vivían en este estado, el segundo menos poblado de la unión americana, una cifra que parece continuar en marcado descenso, por ello para contrarrestar esta tendencia, el gobernador Phil Scott aprobó una nueva ley en la que busca incentivar a la ciudadanos estadounidenses a mudarse a la entidad.

¿Cuáles son los requisitos? Contar con un trabajo de tiempo completo con un patrón no estatal o disponer de un trabajo no presencial (teletrabajo) en un estado diferente al Vermont.

Las personas que sean elegidas recibirán incentivo de 5 mil dólares al año, con un máximo de 10 mil dólares en dos años. Las autoridades destinarán 125 mil dólares en 2019, 250 mil en 2020 y 125 mil en 2021 para convencer a sus futuros nuevos vecinos.

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ssb