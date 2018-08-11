Arranca ‘La ciudad de las motos’ para los amantes de la adrenalina

Este fin de semana se llevará a cabo el evento masivo ‘La ciudad de las motos 2018’, en el cual amantes de la adrenalina podrán apreciar los nuevos modelos de motocicletas.

Cerca de 15 expositores nacionales e internacionales te mostrarán los nuevos modelos tuneados, con los que podrás tener una idea para crear un diseño creativo a tu moto.

Para armonizar el evento habrá conciertos de jazz, rock y DJ en vivo, además de exposiciones de arte urbano.

Por si fuera poco, habrá una sección de intercambio, en la cual podrás hacer cambio de piezas de moto, o bien vender tu moto por un modelo reciente al que le podrás dar tu propio estilo.

El evento tendrá lugar en el Autódromo Hermanos Rodríguez a partir 10, 11 y 12 de agosto

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