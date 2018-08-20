Inicia la colocación del alumbrado para las fiestas patrias en CDMX

La Agencia de Gestión Urbana (AGU), dio inicio la colocación de los mosaicos tricolores que adornarán los edificios que rodean el Zócalo y otros sitios de la ciudad por las fiestas patrias.

En este año, la agencia resaltó que la calle 20 de noviembre lucirá el escudo nacional de tamaño tridimensional, con un peso aproximado de tres toneladas, mientras que en la calle 16 de septiembre será colocada una pantalla de 12 metros de ancho por 10 de alto, la cual proyectará la representación de los trajes típicos de algunos estados de la República Mexicana.

Además, se instalaran pantallas de la Plaza del Empedradillo, calle Madero y Paseo de la Reforma esquina con Avenida Insurgentes.

La AGU informó que la decoración fue diseñada y elaborada por más de 100 trabajadores del gobierno de la Ciudad de México, quienes crearon 22 mosaicos, de los cuales cuatro serán colocados en los edificios de Gobierno, el antiguo Palacio del Ayuntamiento, joyerías y mercaderes.

En estos mosaicos se utilizarán 25 mil focos leds de 1.3 watts cada uno; 6 mil lámparas de policarbonato de 0.5 watts cada una; 30 mil metros de cable de diversos calibres; 10 mil metros de manguera led de varios colores; además de 6 mil metros de festón y escarcha, 3 mil metros de guirnaldas y siete toneladas de varilla y alambrón.

Algunas de las formas que se podrán observar en los mosaicos serán los rostros de los héroes de la Independencia como Josefa Ortiz de Domínguez, José María Morelos y Pavón, Miguel Hidalgo y Costilla, además de símbolos patrios.

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lhp