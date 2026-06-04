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Explota pipa con combustible cerca de escuela en Tepeaca, Puebla
/Videoteca/Video

“Rezo a Donald Trump”; opina Leonardo Curzio sobre carta con la que reapareció AMLO

¿AMLO sale a defender a la presidenta o está temeroso de que uno más de sus cercanos sea señalado por Estados Unidos?

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Por: Leonardo Curzio