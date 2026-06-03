Tren Maya: la discreta salida del general Lozano Águila

GENTE DETRÁS DEL DINERO por Mauricio Flores:

Algunos medios locales y digitales, no hubo mayor anuncio sobre la salida del general Oscar Lozano Águila de la dirección del Tren Maya y su sustitución a finales de abril pasado por el entonces director de Banjercito, el general en retiro Manuel Jaime Ramírez Camacho, para tomar el mando de un polémico proyecto que a la fecha pierde 25 millones de pesos diarios y que su alternativa de recuperación, el transporte de carga, no tiene divisadero en el corto ni en el mediano plazo.

El general Águila, como se le conocía coloquialmente, mantenía la expectativa de que el proyecto estrella de Andrés Manuel López Obrador lograría asentarse como un detonante del desarrollo económico y social del sureste… lo cual ha quedado lejanamente de ser logrado como lo demuestra el reciente cierre de la estación del Tren Maya en Chichen Itzá, que tras 13 días de bloqueo por parte de integrantes de la comunidad maya de Pisté, se reabrió aunque los quejosos mantienen sus demandas por reconocimiento económico y derechos colectivos. Ese paro afectó cientos de familias que viven del turismo, especialmente porque las principales líneas cruceros que llegan al Caribe Mexicano desde Puerto Progreso o Cozumel (Carnival Corporation, Royal Caribbean Group y Norwegian Cruise Line Holdings) suspendieron sus excursiones con pérdidas diarias estimadas en un millón de pesos debido al conflicto del Tren Maya y autoridades locales con los artesanos y comerciantes de la afamada zona arqueológica. Vaya contradicción.

El general Águila llegó a confiar en que el tráfico de pasajeros podría ser suficiente para llevar al punto de equilibrio la red ferroviaria de 1,500 kilómetros; también confió que la expropiación masiva de terrenos cercanos a Mérida y Puerto Progreso abrirían la expectativa de capacidad para atracción de masa de mercancías suficientemente grande como para acelerar el equilibrio entre ingresos y egresos… aunque la depreciación y pérdidas en la infraestructura serían costos hundidos sufragados por el Gobierno Federal con el noble propósito de redimir a las comunidades del sureste.

El tren de carga sigue siendo una promesa postergada desde hace dos años y que le tocará al nuevo director Ramírez Camacho hacer frente a los costos de reconstrucción de rutas con errores de planeación, deficiencias constructivas, deslizamientos, hundimientos, declives, así como incumplimientos de contratos de parte de los contratistas.

Aquí le hemos dado cuentas de esos conflictos y montos de algunos reclamos que el general encargado de la construcción, Gustavo Vallejo, le dejó al administrador, al general Águila. En términos sociales, la dimensión es más compleja: el fenómeno de Chichen-Itza se repite en playas, centros históricos, aeropuertos y cualquier lugar donde el espacio premium se limita sin considerar que los espacios son finitos, existen derechos adquiridos en las zonas comerciales. Aún así, en 2024, las estaciones del Tren Maya vendieron 640 pesos de algo (unos refrescos, un sombrero, un peluche) pero sin que existan datos públicos para 2025.

Por ahora el general Águila ha mantenido silencio estoico, y así será, como corresponde a lo militares: no toma llamadas ni contesta correos. Sus colaboradores son un jeroglífico indescifrable… pero los mercados todo lo descifran. Aunque se han mandado venablos envenenados contra el ex director, aduciendo que su renuncia responde a que tuvo más inauguraciones que pasajeros y con abusos de políticos locales, como Víctor Lavín Sansores (sobrino de la gobernadora de Campeche) quien apareció en la lista de viajeros VIP. El nuevo director tiene asuntos más relevantes que resolver… como el que el Tren Maya deje de ser un barril sin fondo.