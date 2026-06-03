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Los costos para México serán altísimos si insiste en proteger corruptos, en opinión de Jorge Fernández Menéndez

El secretario de Estado de EUA, Marco Rubio, aseguró que la colaboración en la lucha contra el narcoterrorismo no es opcional.

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1 minuto lectura
Escrito por: Jorge Fernández Menéndez

En opinión del periodista Jorge Fernández Menéndez, los costos para el Gobierno de México podráin ser altísimos en caso de que insista en encubrir funcionarios corruptos, luego de que las investigaciones estadunidenses arrojan a la luz hechos que confirman la corrupción en México.

El secretario de Estado de EUA, Marco Rubio, insistió en Palacio Nacional que la colaboración en la lucha contra el narcoterrorismo no es opcional. EUA no se detendrá en la defensa de su frontera.

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