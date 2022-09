‘El jefe de jefes’ ¿Quién es Miguel Ángel Félix Gallardo?

Miguel Ángel Félix Gallardo nació en 1946 en Culiacán, Sinaloa y comenzó a trabajar en la Policía Judicial como “madrina”, luego de algunos años se convirtió en guardaespaldas de los hijos del exgobernador de Sinaloa Leopoldo Sánchez Celis.

En la década de los 70 incursiona en el narcotráfico a pesar de haber sido un “hombre de ley”.

En 1977 fundó el Cártel de Guadalajara al lado de Rafael Caro Quintero “El narco de narcos” y Ernesto Fonseca Carrillo “Don Neto”.

Para los años 80 se empieza a concernir con los cárteles de Colombia y entabla relaciones con Pablo Escobar, con lo que se convierte en uno de los primeros en traficar cocaína a EUA.

Traficaba mercancía por tierra a contactos estadounidenses y esta técnica fue utilizada a gran escala por uno de sus sucesores, Amado Carrillo Fuentes, conocido como el ‘Señor de los Cielos’.

Era dueño de las principales rutas de comercio de droga en la mitad del país y Centroamérica.

Según algunos textos e investigaciones de especialistas, como como Luis Astorga, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y Diego Osorno, autor del libro “Memorias de un capo”, en Sinaloa y Jalisco Miguel Ángel Félix Gallardo era presentado como un empresario y ganadero, hasta formó parte del consejo local del desaparecido Banco Somex.

Detención de Miguel Ángel Felix Gallardo

Considerado uno de los narcotraficantes más poderosos durante casi dos décadas, ‘El jefe de jefes’ fue detenido el 8 de abril de 1989 en un operativo que se llevó a cabo en la residencia Jardines del Bosque en Guadalajara, Jalisco.

Se le acusó de ser autor intelectual del asesinato del exagente de la DEA, Enrique ‘Kiki’ Camarena.

En 2017 y luego de 28 años de haber sido detenido, recibió sentencia de 37 años de prisión por el asesinato de ‘Kiki’ Camarena.

En una entrevista para Telemundo, Miguel Ángel Félix Gallardo habló sobre ‘Kiki’ Camarena “Ignoro el por qué se me relaciona, porque ese señor (Camarena) no lo conocí. Yo no soy una persona de armas. Lamento mucho porque sé que era un buen hombre”.

Con la aparición en escena de Miguel Ángel Félix Gallardo , la historia del tráfico de drogas en México se transformó e incluso el nombre de las bandas cambió, pues el ‘Jefe de jefes’ bautizó a su organización como el Cártel de Guadalajara, antes de esos días en México no se utilizaba la palabra Cártel para definir a los grandes grupos de narcotráfico.

Según datos del periodista Jesús Blancornelas, Miguel Ángel Félix Gallardo dividió su imperio al ser encarcelado y lo repartió entre sus principales colaboradores. Uno de ellos fue Joaquín “El Chapo” Guzmán.

