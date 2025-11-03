La escasez de agua por la falta de lluvias y los bajos niveles del Sistema Cutzamala mantienen preocupada a la población. La sequía sigue afectando diversos estados de la República mexicana como lo es el Estado de México (Edomex), el agua potable no llega a los hogares de los mexiquenses por lo que se ven obligados a comprar pipas de agua, un gasto extra que afecta directamente en la economía de las personas.

Para contrarrestar esta situación, el Organismo de Agua y Saneamiento de Toluca dio a conocer el calendario para entrega de pipas gratis en junio de 2024 en las diferentes colonias de la ciudad; así las personas podrán llenar sus cisternas y tinacos.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuál es el calendario de pipas de agua gratis para junio 2024 en Toluca, Edomex?

A partir de este 10 de junio y en adelante, así quedan las fechas y colonias beneficiadas en cada día de la semana:

Lunes: Morelos, Santiago Miltepec, Seminario Las Torres, Seminario Conciliar, San Sebastián, Seminario 2 de marzo y Felipe Chávez Becerril.

Martes: Morelos, Sánchez, Seminario Las Torres, Seminario Conciliar, San Cristóbal Huichochitlán, Colón, Seminario 2 de marzo, Felipe Chávez Becerril y Adolfo López Mateos.

Miércoles: Centro Histórico, Seminario Las Torres, Seminario Conciliar, Barrios Tradicionales, Ciudad Universitaria, Colón, Seminario 2 de marzo y Felipe Chávez Becerril.

Jueves: Maquinita, Universidad, Seminario Las Torres, Seminario Conciliar, San Sebastián, Colón, Seminario 2 de marzo y Felipe Chávez Becerril.

Viernes: Santiago Miltepec, Sánchez, Seminario Las Torres, Seminario Conciliar, Colón, Seminario 2 de marzo, Felipe Chávez Becerril y Adolfo López Mateos.

Sábado: Independencia, Seminario Las Torres, Seminario Conciliar, San Cristóbal Huichochitlán y Santa Cruz Atzcapotzaltongo.

Recuerda que el calendario cambia cada mes.

¿Cómo pedir una pipa de agua gratis en Edomex?

La solicitud de una pipa de agua gratis en Edomex puede realizarse en las siguientes vías de contacto. Ten en cuenta que te solicitarán datos del recibo de luz y de tu hogar para que puedas recibir el servicio.

Llamar al 722 275 5700

Mandar un mensaje de WhatsApp al 729 110 2180

Si eres de otro municipio del Edomex y requieres el servicio de pipa gratis, puedes llamar al: 800 201 2489.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.