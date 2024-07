¿Pediste un crédito del Bienestar? Revelan la verdad tras estos supuestos apoyos

El Banco del Bienestar ofrece muchos servicios para sus beneficiarios; no obstante, la gente puede confundirse y caer en engaños acerca de préstamos y otras prestaciones que dicha institución bancaria no tiene disponibles. Si tienes alguna duda respecto al Crédito del Bienestar, sus apoyos y si es verdad que te prestan dinero (o no), te dejamos los detalles.

Cuál es la verdad acerca del supuesto Crédito del Bienestar

Es a través de las redes sociales que se han difundido y hecho virales publicaciones acerca de supuestos préstamos que el Banco del Bienestar estaría ofreciendo a sus beneficiarios, los cuales van desde 5 mil hasta los 15 mil pesos, cantidades que se podrían pagar en atractivas mensualidades.

Sin embargo, esta información del “Crédito del Bienestar” es falsa y se trata nada más y nada menos que de una estafa virtual.

Por ello, en las redes sociales oficiales de la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, se dio a conocer que por el momento no se otorgan créditos o préstamos, ni mucho menos se solicita a las y los usuarios alguna información por medio de internet.

Asimismo, es por esto que las autoridades correspondientes hicieron la firme recomendación de seguir noticias solamente por los canales oficiales.

🚨AVISO IMPORTANTE🚨

Circula en redes sociales información falsa sobre las pensiones y programas de Bienestar. La Secretaría de @bienestarmx no otorga créditos ni ofrece opciones de inversión. #RecuerdaQue solo en nuestras redes oficiales encontrarás la información oficial y… pic.twitter.com/Q18MmQrtlb — Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) July 10, 2024

Por otra parte, recuerda que la única forma de solicitar un préstamo mediante los servicios del Bienestar en 2024 es acudiendo a las sucursales de Financiera para el Bienestar en el programa que es conocido como Tandas para el Bienestar.

El Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, es el principal dispersor de recursos de programas sociales del gobierno federal.

Si tienes más dudas puedes acudir a alguna sucursal del Banco del Bienestar de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 16:30 horas; o bien, llamar al teléfono 800 900 2000.

