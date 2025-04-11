Los chiles en nogada son uno de los platillos más importantes en México por su sabor y gran colorido, y aunque su preparación toma su tiempo ahora es más fácil llevarlos a la mesa debido a que se venden en Costco en México desde hace un par de años.

Fue desde el pasado mes de agosto de 2020 cuando la tienda Costco en México anunció que en sus sucursales se podría conseguir este tradicional platillo mexicano.

Es importante recordar que los chiles en nogada suelen servirse durante los meses de julio, agosto y septiembre, porque la nuez de Castilla, ingrediente empleado en la preparación de la nogada se cosecha solo durante estos meses, al igual que la granada.

Es una comida tan relevante en el país que año con año se realiza la tradicional Feria del Chile en Nogada en el municipio de Calpan, donde participan cerca de 60 cocineras tradicionales que preparan entre 40 a 50 mil chiles en nogada.

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¿Cuántos chiles en nogada trae el paquete de Costco en México?

Entre los alimentos que se venden en la tienda, los chiles en nogada son una de las mejores opciones, aunque depende del gusto de la familia, debido a que el paquete es para más de una persona.

El alimento que en este 2021 cumple 200 años de existir se vende en el Costco por paquete con tres chiles en nogada, pero algunos alimentos pesan más debido al tamaño del chile.

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¿Cuánto cuesta el paquete de chiles en nogada de Costco en México?

Cabe señalar que los chiles en nogada que se venden en Costco son sin capear y pertenecen a la marca Kirkland Signature, los precios dependiendo los kilos van de los 350 a 420 pesos por paquete.

No te puedes perder de este platillo que sin duda es muy importante para la comida mexicana, incluso sus ingredientes principales representan una gran cantidad de toneladas que generan trabajo en el campo. En 2020, la producción fue la siguiente:

Durazno 172 mil 950 toneladas

Manzana 714 mil 203 toneladas

Pera 25 mil 903 toneladas

Plátano 2 millones 464 mil 171 toneladas

Nuez 164 mil 651 toneladas

¿Cómo nacieron los chiles en nogada?

Es importante conocer que este platillo data de 1821, año en el que fue firmada el Acta de Independencia de México y las madres agustinas del Convento de Santa Mónica en Puebla, al saber que Agustín de Iturbide estaría en esa ciudad para celebrar su santo, el 28 de agosto, decidieron elaborar un platillo que representara los colores de la bandera del Ejército Trigarante.

Tomaron chiles poblanos, los cuales rellenaron con un picadillo con en ingredientes y sabores a base de carne de cerdo, jitomate, cebolla, ajo, frutas de temporada como la manzana, el durazno, plátano y la pera; nueces, almendras, piñones y otras especias.

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