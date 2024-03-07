Ya sea en la Ciudad de México (CDMX) por la falta de niveles del Sistema Cutzamala, o en otras entidades de nuestro país por la escasez, los cortes de agua parecen ser algo que se quedará como rutina anual para la población, pues ahora se dio a conocer la reducción del suministro en tres nuevas colonias.

Fue a través de las redes sociales de la Compañía de Agua Municipal, que se anunciaron loscortes del agua potable durante las próximas tres semanas por temas de reparaciones y trabajos de mantenimiento para otorgar mejores servicios a la ciudadanía.

Es por ello que a continuación, en adn40 te daremos a conocer todos los detalles sobre en dónde se estarán presentando los nuevos cortes del suministro, así como la fecha en la que iniciarán y se restablecerán los servicios para la ciudadanía.

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¿En dónde serán los nuevos cortes de agua?

Fue la Compañía de Agua Municipal de Boca del Río, Veracruz (CAB), la que dio a conocer las colonias de la entidad en donde se estará presentando la suspensión del suministro durante los próximos 21 días.

De acuerdo con lo señalado por la CAB, los cortes de agua se darán en las colonias Tamsa, Estatuto Jurídico, así como en el fraccionamiento Hípico, las cuales tendrán baja presión del suministro mientras se realizan los trabajos de limpieza en el Pozo Paseo Jardín del municipio de Boca del Río.

Es importante hacer mención que estos cortes de aguainiciarán a partir del próximo viernes 8 de marzo y se extenderán durante las próximas tres semanas, es decir, hasta el 29 de este mes aproximadamente.

¿Dónde pedir servicio de pipa de agua en Veracruz?

Con estos nuevos cortes de agua paulatinos que se vivirán en Boca del Río, Veracruz, es importante hacer mención que empresas como Grupo MAS Agua brindan servicios de abastecimiento del suministro a través de pipas.

Para poder acceder a estos servicios lo único que se debe realizar es solicitar la atención a través del número 22 9454 6550, en el cual se generará un folio de atención y abastecimiento de rigor.

También está a disposición de la ciudadanía el portal dePipas Flash, los cuales cuentan con servicio las 24 horas del día. Para contactarlos directamente para atención en Boca del Río, te sugerimos marcar al número 22 9922 8261.

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