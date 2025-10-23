El paso a paso para usar el Mi portal FONE

El paso a paso para usar el Mi portal FONE | Getty Images

En un esfuerzo por garantizar la tranquilidad financiera de los profesionales que dependen del Sistema Educativo Nacional (SEP), Mi Portal FONE es una herramienta vital. Su función principal es asegurar que cada empleado tenga acceso fácil y rápido a sus nóminas, talones y pagos. Así puedes descargarlos.

El acceso al sitio y la descarga de comprobantes de pago se simplifican con unos pocos pasos; aquí te explicamos cómo hacerlo de manera clara.

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Mi Portal FONE: Descargar mis nóminas

Para comenzar, es necesario estar en el sitio oficial de Mi Portal Fone SEP y seguir el paso a paso para poder acceder a los documentos que necesitamos.

Inicia Sesión en Mi Portal Fone: Utiliza tu nombre de usuario (usualmente tu CURP) y contraseña para iniciar sesión. Es importante recordar que tienes un límite de tres intentos de contraseña incorrectos antes de que tu cuenta sea bloqueada temporalmente. Navega Hacia la Sección de Recibos: Una vez dentro del portal, dirígete a la sección de “Recibos”, en la esquina superior izquierda. Aquí encontrarás la opción para “Descargar recibos”. Selecciona tus Criterios de Búsqueda: Completa los criterios de búsqueda, incluyendo tu CURP, entidad federativa, ciclo y periodo. Esto te permitirá encontrar los recibos de pago correspondientes al período deseado. Descarga tu Comprobante de Pago: Una vez que se muestren los resultados de tu búsqueda, simplemente selecciona el recibo de pago deseado y haz clic en “Descargar”. El documento se guardará automáticamente en tu dispositivo en formato RAR. Descomprime el Archivo de ser necesario: Utiliza un programa como Winrar para descomprimir el archivo descargado. Una vez hecho esto, tendrás acceso al comprobante de pago en formato PDF.

Si encuentras dificultades durante el proceso de descarga, no dudes en ponerte en contacto con el equipo de soporte del SEP.

Recuperar Mi Portal FONE en sencillos pasos

Si te encuentras en la situación de que tu cuenta de Mi Portal FONE SEP se bloqueó, no te preocupes: hay una solución simple. El bloqueo ocurre después de tres intentos fallidos de ingresar la contraseña. Es comprensible que puedas olvidar tu clave y que hayas intentado varias veces entrar sin éxito.

En caso de que esto suceda, no es necesario contactar al FONE. Todo lo que necesitas hacer es esperar. Simplemente, aguarda durante dos horas hasta que tu cuenta se desbloquee automáticamente. Después de este tiempo, podrás intentar acceder nuevamente.

De todas formas, te recomendamos ser cuidadoso. Si olvidaste tu contraseña, evita intentar ingresar con claves al azar. En su lugar, te recomendamos utilizar la opción “restablecer contraseña” para generar una nueva clave de ingreso.

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