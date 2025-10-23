Tener tu certificado de primaria o secundaria de la Secretaría de Educación Pública (SEP) es indispensable para los estudiantes o adultos que desean validar su educación básica. Si por algún motivo extraviaste este documento, no te preocupes, porque ahora puedes reimprimirlo sin costo.

De acuerdo con el Gobierno de México, esta opción de imprimir el certificado de secundaria de la SEP aplica si estudiaste en alguna escuela de la ciudad de México (CDMX).

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cómo consultar e imprimir el certificado de secundaria de la SEP?

Siempre y cuando hayas concluido y acreditado el Ciclo Escolar, puedes consultar e imprimir tu duplicado de certificado de la SEP de todas las generaciones.

Si obtuviste tu certificado antes de julio del 2017 o concluiste tus estudios en un CEDEX, deberás continuar con este trámite a través de la siguiente página de internet: https://www10.aefcm.gob.mx:8006/ugd/rce/

Por otro lado, si obtuviste tu certificado de estudios de primaria o secundaria a partir de julio de 2017, lo puedes descargar a través de la página: https://www.controlescolar.aefcm.gob.mx/valida siempre y cuando tengas a la mano el folio SEP del documento el cual consta de 36 caracteres incluyendo guion medio.

¿Cómo puedo obtener el certificado de secundaria en físico en la CDMX?

Para obtener el certificado de secundaria de la SEP en formato físico debes acudir a las instituciones asignadas en CDMX. Las direcciones puedes consultarlas en el horario de atención es de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas.

¿Qué costo tiene el trámite?

Si deseas el documento en físico, tiene un costo de 70.00 pesos, cantidad vigente para el año 2024. Queda exento el pago para los exalumnos de los servicios de Educación Especial y la Educación para Adultos, incluidos los Centros de Educación Extraescolar.

¿Si estudié en otro estado debo solicitar la copia certificada en ese lugar?

Preferentemente, ya que en el estado donde concluiste tu educación primaria o secundaria tiene los registros académicos, lo cual permite que la generación del documento oficial, sea más expedita.

Sin embargo, el trámite lo puedes solicitar desde la CDMX. El tiempo de respuesta dependerá de que el estado en donde concluiste tus estudios valide tus antecedentes académicos, realice la expedición y el envío del documento electrónico para su entrega. Dependiendo del Estado, será el costo del trámite.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.