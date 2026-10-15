El nuevo Hospital General de Pachuca de 250 camas sigue sin abrir en Hidalgo: faltan mil millones de pesos y estaría listo en un año

El nuevo Hospital General de Pachuca, ubicado en Ciudad del Conocimiento, en San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo, continúa sin recibir pacientes a cuatro años de su inauguración.

Aunque el inmueble fue presentado como una alternativa para ampliar los servicios médicos en la entidad, todavía necesita obras y recursos adicionales para comenzar a funcionar.

El gobernador Julio Menchaca Salazar informó que se requieren cerca de mil millones de pesos para concluir el proyecto y estimó que los trabajos podrían tomar alrededor de un año. Para lo anterior, el Gobierno Federal asumiría los recursos para terminar el hospital, aunque todavía no se ha confirmado la asignación definitiva del presupuesto ni una fecha oficial de apertura.

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¿Qué le falta al Hospital General de Pachuca para abrir?

El hospital fue inaugurado el 2 de septiembre de 2022, durante los últimos días de la administración del exgobernador Omar Fayad, pero no estaba en condiciones de operar. Las revisiones posteriores identificaron deficiencias en la infraestructura y trabajos que no habían sido terminados.

El secretario de la Contraloría de Hidalgo, Álvaro Bardales, informó a diversos medios que entre los pendientes y las fallas detectadas se encuentran:

Obras inconclusas en los servicios de agua, electricidad y drenaje

El último piso del inmueble, que permanecía en obra negra

Deficiencias en instalaciones y equipos, incluidos elevadores que no funcionaban

Estas condiciones deben atenderse antes de que el hospital pueda recibir pacientes. La conclusión de la obra también requiere verificar que las instalaciones y los equipos médicos estén en condiciones adecuadas para brindar atención.

El proyecto contempla una capacidad de 250 camas y 85 consultorios de especialidad, por lo que su puesta en marcha busca ampliar la infraestructura de salud disponible para la población de Pachuca y los municipios cercanos.

Inhabilitan a dos constructoras y revisan otros contratos

Las deficiencias también derivaron en acciones administrativas contra empresas que participaron en la construcción. De acuerdo con información de la Contraloría estatal, dos constructoras fueron inhabilitadas, mientras que otras 15 están en proceso de baja del padrón de proveedores por incumplimientos relacionados con las obras.

La dependencia mantiene bajo revisión 19 contratos vinculados con el hospital. Además, se han realizado dictámenes periciales e investigaciones sobre las irregularidades detectadas, así como denuncias relacionadas con el proyecto.

La Contraloría también debe completar el proceso de entrega-recepción del inmueble al IMSS-Bienestar para documentar posibles daños adicionales y determinar las responsabilidades correspondientes. El contralor estimó que el hospital podría quedar formalmente bajo responsabilidad de esa institución antes de finalizar 2026.

¿Cuándo podría comenzar a operar el hospital?

La expectativa del Gobierno de Hidalgo es que el Hospital General de Pachuca pueda comenzar a funcionar en 2027, una vez que se completen los trabajos pendientes y se atiendan las necesidades de infraestructura y equipamiento.

Menchaca señaló que el Gobierno Federal se hará cargo de concluir el proyecto, tras las conversaciones sostenidas con la presidenta Claudia Sheinbaum.

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