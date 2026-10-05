Así será la nueva Ciudad del Adulto Mayor a menos de dos horas de CDMX: tendrá dormitorios, enfermería y más

A aproximadamente dos horas de Ciudad de México, inició la construcción de un nuevo espacio pensado para personas adultas mayores que necesitan protección, acompañamiento y cuidados especializados. Se trata de la Ciudad de las Personas Adultas Mayores, que comenzó a tomar forma en el municipio de Calpulalpan, Tlaxcala.

La primera piedra del proyecto se colocó el 30 de septiembre de 2026, con una inversión federal de 35 millones de pesos. De acuerdo con el Sistema Nacional DIF (SNDIF) y el Gobierno de Tlaxcala, el complejo reunirá dormitorios, comedor, enfermería, áreas de convivencia y servicios de atención en un mismo lugar.

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Así será la nueva Ciudad del Adulto Mayor

Según autoridades locales, el proyecto contempla un inmueble diseñado específicamente para atender las necesidades de movilidad, seguridad y cuidado de las personas adultas mayores.

Entre los espacios que tendrá se encuentran:

Dormitorios separados para hombres y mujeres

Enfermería

Comedor

Sanitarios adaptados

Lavandería

Vestíbulo

Área administrativa

Patio central

Andadores accesibles

Rampas para movilidad universal

Áreas verdes

Estacionamiento

Cisterna

Además de los espacios interiores, el proyecto contempla instalaciones eléctricas, hidráulicas, drenaje, jardinería y otros elementos necesarios para el funcionamiento del complejo.

¿A quiénes estará dirigida?

La nueva Ciudad de las Personas Adultas Mayores está pensada particularmente para quienes, debido a sus condiciones físicas, económicas, jurídicas o sociales, requieren protección, acompañamiento o cuidados especializados.

El SNDIF explicó que el objetivo es integrar en un mismo espacio servicios relacionados con salud, alimentación, atención, convivencia, aprendizaje y autonomía, en lugar de limitar el proyecto únicamente a un lugar de alojamiento.

De acuerdo con la información presentada durante el inicio de la obra, también se contempla atención médica especializada, seguimiento de la salud física y emocional, talleres, activación física y actividades de convivencia.

Esto permitirá que el complejo tenga áreas destinadas tanto al cuidado cotidiano como a actividades que favorezcan la convivencia y la participación de las personas adultas mayores.

¿Cuánto se está invirtiendo en el proyecto?

La obra cuenta con una inversión federal de 35 millones de pesos.

De este monto, alrededor de 30.79 millones de pesos se destinarán a la construcción del inmueble, mientras que el recurso restante se utilizará para mobiliario y equipamiento a través del Sistema Estatal DIF.

El proyecto ya cuenta con un procedimiento de obra registrado en el Diario Oficial de la Federación. La licitación contempla trabajos que van desde cimentación, estructura y acabados hasta instalaciones hidráulicas y eléctricas, drenaje, jardinería y estacionamiento.

¿Cuándo estará lista la Ciudad del Adulto Mayor?

La obra tiene establecido un plazo de 120 días naturales de ejecución en el procedimiento de contratación publicado oficialmente.

Sin embargo, esto corresponde al plazo previsto para los trabajos de construcción y no equivale por sí mismo a una fecha confirmada de inauguración o inicio de operaciones. Una vez concluida la infraestructura todavía será necesario contar con el equipamiento y las condiciones necesarias para poner en funcionamiento el espacio.

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