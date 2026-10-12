Confirmado en Querétaro: con las obras en la Cabecera Municipal, rehabilitan en Huimilpan al 100% los ocho Centros de Salud

Quienes se atienden en el primer nivel de salud en Querétaro ven cambios en sus unidades, en un momento en que quedan 40 días para tramitar la credencial que permitirá consultas en cualquier Centro de Salud desde el 1 de enero. De acuerdo con el Municipio de Huimilpan, los Centros de Salud en Huimilpan completaron su rehabilitación, y la Cabecera Municipal fue sede de la última jornada.

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¿Qué incluyó la rehabilitación de los Centros de Salud en Huimilpan?

El programa arrancó a mediados de mayo de 2026 en el Centro de Salud de Lagunillas. El objetivo fue “mejorar las condiciones de la infraestructura básica de salud” y ofrecer espacios más dignos y seguros a las personas usuarias.

De acuerdo con el Municipio, las jornadas incluyeron mantenimiento y recuperación de las instalaciones. En la etapa final se hicieron impermeabilización, pintura, poda y limpieza general. Sin embargo, el Municipio no detalla reparaciones estructurales, equipo médico ni mobiliario.

El presidente municipal indicó que las acciones se realizaron con el apoyo de SESEQ, además de la participación de dependencias municipales y de vecinos de las comunidades. En la jornada de Apapátaro, a inicios de junio, también participó el director de Planeación de SESEQ, Arturo Torres Gutiérrez, con el propósito de fortalecer la atención en las unidades de primer nivel. Las jornadas siguieron un calendario por comunidad: Lagunillas en mayo, Apapátaro en junio y Ceja de Bravo en julio.

Centro de Salud de Querétaro El objetivo declarado fue ofrecer espacios más dignos y seguros a las personas usuarias. (Secretaría de Salud del Estado de Querétaro)

¿Cuáles son los ocho Centros de Salud de Huimilpan y qué cifra reporta el Municipio?

El Municipio reporta ocho jornadas, una por unidad, en estas ubicaciones:

Lagunillas

Apapátaro

Buenavista

Ceja de Bravo

El Milagro

Los Cues

San Pedro

Cabecera Municipal

Con la octava jornada, de acuerdo con el Municipio, Huimilpan reportó la rehabilitación al 100 por ciento de sus Centros de Salud.

La última intervención se llevó a cabo en la Cabecera Municipal, con lo que el Municipio dio por completada la atención de todas las unidades del programa. Los trabajos se hicieron de manera progresiva en distintas comunidades y, según el Municipio, buscan mejorar los espacios donde las familias reciben atención médica y donde labora a diario el personal de salud.

Para quienes buscan otros servicios de salud en Querétaro, un consultorio de traumatología de San Juan del Río ofrece 50% de descuento con la credencial INAPAM en octubre de 2026, según el directorio de beneficios del Gobierno de México.

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