Jalpan de Serra celebra 16 años como Pueblo Mágico: fechas de la fiesta en la Sierra Gorda de Querétaro

Un huapango en la plaza, voladores de palo surcando el cielo y corredores abriéndose paso entre montañas. Así se prepara Jalpan de Serra, Querétaro, para celebrar sus 16 años como Pueblo Mágico, del 16 al 18 de octubre de 2026, con tres días de música, gastronomía y tradiciones en el corazón de la Sierra Gorda.

De acuerdo con la Secretaría de Turismo de Querétaro y el Ayuntamiento, la fiesta tendrá como punto de encuentro el Jardín Principal, donde los visitantes encontrarán talleres, artesanías, comida serrana y hasta encuentros con médicas tradicionales de Tamaletom, San Luis Potosí.

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Tres días de huapangos, voladores y fiesta en la Sierra Gorda

Según el programa municipal, estos serán algunos de los momentos más esperados:

Viernes 16: a partir de las 18:00 horas abrirán los talleres y el corredor gastronómico-artesanal. La inauguración será a las 20:00 horas , seguida de danza folclórica y, a las 21:20, de la presentación del trío huapanguero Sierra Genuina

a partir de las 18:00 horas abrirán los talleres y el corredor gastronómico-artesanal. La inauguración será a las , seguida de danza folclórica y, a las 21:20, de la presentación del trío huapanguero Sábado 17: la jornada comenzará con una cabalgata a las 10:00 horas y continuará con los Voladores de Palo de Tamaletom , que tendrán presentaciones a las 12:00, 18:00 y 21:10 horas. Al caer la noche, la fiesta seguirá con la comparsa Los Vagos del Pueblo y la música de Perfecto López y su Tradición Serrana

la jornada comenzará con una cabalgata a las y continuará con los , que tendrán presentaciones a las 12:00, 18:00 y 21:10 horas. Al caer la noche, la fiesta seguirá con la comparsa y la música de Domingo 18: será el turno de la aventura, pues a las 6:30 horas arrancará la Carrera Trail Jalpan Mágico, con recorridos de 13, 26 y 38 kilómetros. Al mediodía regresarán los voladores y, a las 14:00 horas, se realizará la premiación

Aunque verlos descender desde las alturas es todo un espectáculo, los Voladores de Palo de Tamaletom representan mucho más. De acuerdo con la Secretaría de Cultura federal, esta ceremonia ancestral del pueblo tének de San Luis Potosí honra la fertilidad de la tierra y el maíz. Cada giro forma parte de un ritual que expresa su profundo vínculo con la naturaleza.

Entre misiones, montañas y sabores que cuentan historias

Jalpan fue nombrado Pueblo Mágico en 2010, aunque su historia se remonta siglos atrás. En el centro destaca la Misión de Santiago de Jalpan, una de las cinco misiones franciscanas reconocidas por la UNESCO como Patrimonio Mundial en 2003.

Y si buscas tranquilidad, la Presa Jalpan, reconocida como sitio Ramsar desde 2004, regala paisajes de montañas reflejadas en el agua y es refugio de aves migratorias.

Por supuesto, la visita también se saborea entre enchiladas serranas, gorditas de horno, cecina y pan de pulque, delicias que forman parte de la identidad de este rincón queretano.

La ruta entre montañas para llegar a Jalpan

Desde la ciudad de Querétaro hay distintas opciones para llegar a Jalpan de Serra, según tu presupuesto y la comodidad que prefieras:

En automóvil: aproximadamente 184 kilómetros y 3 horas con 15 minutos por la carretera federal 120

aproximadamente por la carretera federal 120 Coordinados y Flecha Amarilla: salidas desde la Central de Autobuses de Querétaro, con recorridos de 4 a 5 horas y boletos de referencia entre $190 y $550 pesos

salidas desde la Central de Autobuses de Querétaro, con recorridos de y boletos de referencia entre Qro-Ride o Kerride: transporte compartido con tarifas cercanas a $300 pesos

transporte compartido con tarifas cercanas a BlaBlaCar: viajes compartidos desde $225 pesos

Sin embargo, conviene confirmar horarios, precios y disponibilidad antes de salir. Si vas en automóvil, considera que el camino tiene numerosas curvas.

En cuanto al festejo, el programa no anuncia un costo general de entrada, aunque la Carrera Trail Jalpan Mágico requiere inscripción:

Costo: $350 pesos por persona

$350 pesos por persona Incluye: playera, medalla e hidratación

playera, medalla e hidratación Registro: realizar el pago, llenar el formulario y subir el comprobante en el portal de Turismo de Jalpan

realizar el pago, llenar el formulario y subir el comprobante en el portal de Turismo de Jalpan Entrega de kits: 16 y 17 de octubre en el kiosco del Jardín Principal

Una buena oportunidad para disfrutar de Jalpan, conocer sus tradiciones y aprovechar un fin de semana en la Sierra Gorda.

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