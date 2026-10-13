INE abre vacante en Querétaro con sueldo de 23 mil pesos: requisitos y cómo anotarse para Asistente de Monitoreo

Una plaza temporal con jornada completa y requisitos técnicos precisos aparece justo cuando el apoyo de hasta 3,000 pesos para jubilados y pensionados de la educación en Querétaro cierra su registro en SIPROS el 16 de octubre. La vacante del INE en Querétaro es para Asistente de Monitoreo en la Junta Distrital 03, y el sueldo de 23 mil pesos del título equivale a $23,550 pesos brutos al mes, bajo una contratación temporal por honorarios eventuales y no en una plaza permanente.

El registro cierra mañana, 14 de octubre de 2026, y esta nota sale el 13 de octubre a las 17:00, así que quedan pocas horas para enviar los documentos.

El Instituto Nacional Electoral (INE) publicó la convocatoria para el proceso de selección de esta vacante temporal que cerrará su registro el 14 de octubre de 2026.

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¿Qué es la vacante del INE en Querétaro para Asistente de Monitoreo?

La convocatoria del INE corresponde a la Dirección Ejecutiva de Partidos Políticos y Prerrogativas, en concreto a la Dirección de Administración de Tiempos del Estado en Radio y Televisión, y a su Subdirección de Monitoreo. La plaza es una vacante temporal para la que el Instituto invita a ciudadanas y ciudadanos mexicanos.

Según el INE, las actividades son la revisión, depuración y verificación de los promocionales de radio y televisión que ordena el Instituto, mediante el Sistema Integral de Verificación y Monitoreo (SIVEM). El puesto también incluye la generación de testigos de grabación que se requieran para verificar las transmisiones.

La contratación es por honorarios eventuales, con jornada de tiempo completo. La temporalidad es de siete meses, del 1 de noviembre de 2026 al 15 de junio de 2027, y el sueldo es de $23,550 pesos brutos, por lo que no se trata de una plaza permanente.

La sede es la Junta Distrital 03 Querétaro, en la Carretera al Campo Militar No. 305, San Antonio de la Punta, C.P. 76135, en la ciudad de Querétaro. Conviene considerar el traslado diario antes de postular.

¿Cuáles son los requisitos y cómo anotarse a la vacante del INE en Querétaro?

Se requiere una experiencia mínima de un año en puestos de manejo de sistemas web y generación de reportes de datos. En formación académica, el INE pide grado de ingeniería, licenciatura o pasantía en alguna de estas áreas:

Informática

Sistemas

Electrónica

Mecatrónica

Computación

Administración

Comunicación

Además del currículum, se deben anexar constancias que avalen el año de experiencia laboral. Entre los conocimientos se piden elaboración de reportes, manejo de aplicaciones web y de paquetería de Microsoft Office.

El perfil busca una persona proactiva, analítica y enfocada a resultados, con tolerancia a la frustración y capacidad para trabajar bajo presión. Las actitudes que valora el Instituto son de servicio, responsabilidad, puntualidad, empatía y eficiencia.

Hay que enviar el currículum y la documentación que acredite la experiencia laboral al correo adalberto.gonzalez@ine.mx. La convocatoria no detalla otros pasos del proceso de selección. Como el plazo vence mañana, conviene enviar el correo hoy mismo, con todos los comprobantes en regla. Si además vives en Corregidora y tienes pendiente el predial, los descuentos de 100% en multas y recargos de octubre también vencen este mes.

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