Requisitos y cómo aplicar en Corregidora, Querétaro, a descuentos del 100% en multas y recargos del predial en octubre 2026: desde noviembre baja a 80%

Si vives en el área metropolitana de Querétaro, octubre trae otra fecha límite además de verificar tus placas terminadas en 3 y 4 antes del 31 de octubre, porque el municipio de Corregidora abrió una campaña de regularización con descuentos en multas y recargos del predial en Corregidora.

La dependencia presenta la medida como una oportunidad para ponerse al corriente y cuidar la economía familiar.

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¿Cuánto bajan los descuentos en multas y recargos del predial en Corregidora cada mes?

El esquema de Corregidora baja el beneficio mes con mes, algo similar a lo que ocurre en San Juan del Río, otro municipio queretano con 100% de descuento en multas y recargos del predial durante octubre. En Corregidora, el descuento de 100% rige en octubre y baja a 80% en noviembre de 2026.

La campaña dura todo el último trimestre del año y su calendario completo es 100% en octubre, 80% en noviembre y 60% en diciembre. En la práctica, cada mes de espera reduce el ahorro, por lo que pagar en octubre deja la mayor diferencia.

El descuento aplica a las multas y los recargos, no al impuesto en sí. La persona debe cubrir el monto base del impuesto según la determinación fiscal, y lo que desaparece en octubre es el costo extra por el atraso.

¿Quién puede aplicar a la campaña de regularización de Corregidora y qué trámites incluye?

Pueden aprovechar el beneficio las personas con adeudos con el municipio. Según la Secretaría de Tesorería y Finanzas, la campaña cubre estas contribuciones:

Impuesto predial.

Traslado de dominio.

Fusión y subdivisión.

Licencias municipales de funcionamiento.

Para el predial y el traslado de dominio, el pago es digital en el portal corregidoraenlinea.gob.mx, aunque el municipio también habilita otras vías de pago:

Instituciones bancarias.

Tiendas de conveniencia.

Kioscos de pago.

Cajeros inteligentes.

Chatbot al 449-462-1002.

Los trámites de fusión, subdivisión y licencias municipales se hacen en persona en el CAM El Pueblito o el CAM Candiles, con la documentación completa. El anuncio no detalla qué documentos pide cada trámite ni los horarios de atención.

¿Qué busca el municipio con la campaña y qué conviene revisar antes de pagar?

La Secretaría de Tesorería y Finanzas explicó que la campaña busca facilitar que la ciudadanía se ponga al corriente y contribuir al cuidado de la economía familiar. La medida se anunció por instrucciones del presidente municipal, Josué David Guerrero Trápala.

Antes de pagar el predial, conviene tener a la mano la clave catastral del inmueble y confirmar que el monto final refleja el descuento del mes. Si hay dudas, el chatbot o los CAM son los canales que el municipio señala para resolverlas.

Es importante no confundir esta campaña con la del Municipio de Querétaro, que tiene su propio programa de regularización y sus propias oficinas de pago. Quien tiene un inmueble en Corregidora debe usar los canales de Corregidora y revisar que el pago se aplique en el municipio que corresponde.

Si tienes adeudo de predial, traslado de dominio o licencias en Corregidora, paga en octubre para aprovechar el descuento de 100% y guarda tu comprobante de pago.

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