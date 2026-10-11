INE tiene chamba: abre vacante en Nuevo León con salario de 23 mil 500 pesos

¿Buscas trabajo? Si vives en Nuevo León, el Instituto Nacional Electoral (INE) abrió una vacante para el puesto de Asistente de Monitoreo y Verificación “H” con un salario de 23 mil 500 pesos.

La convocatoria para el puesto abrió el pasado 6 de octubre y la fecha límite para aplicar es el jueves 15 a las 16:00 horas (tiempo local); así que conoce todo lo que debes de tener para aplicar a la oportunidad laboral.

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Requisitos para aplicar a la vacante del INE en Nuevo León

Si te interesa la vacante del INE, estos son los requisitos que se deben de cumplir:

Licenciatura o pasantía en Sistemas y Calidad, Eléctrica y Electrónica, Computación e Informática, Administración o Comunicación

en Sistemas y Calidad, Eléctrica y Electrónica, Computación e Informática, Administración o Comunicación Un año de experiencia en áreas de tecnologías de información y comunicaciones, manejo de sistemas web y generación de reportes de datos

en áreas de tecnologías de información y comunicaciones, manejo de sistemas web y generación de reportes de datos Currículum vitae

Comprobante de experiencia (cartas laborales, contratos, recibo de pago, etcétera)

(cartas laborales, contratos, recibo de pago, etcétera) Constancia de situación fiscal del SAT

Paso a paso para aplicar a la vacante del INE en Nuevo León

Una vez que tengas todos los documentos, éstos se deben de enviar al ingeniero Juan Edgar Acosta Trejo al correo juanedgar.acosta@ine.mx para que inicies el proceso de contratación.

Toma en cuenta que el puesto tiene una caducidad del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2026, pero se puede extender hasta el 15 de junio de 2027.

Además, el lugar donde tendrás que ir a vivir es en avenida Pico Bolívar 951, plaza San Nicolás Bolívar Local 20, colonia Las Puentes, sector San Nicolás de Garza.

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