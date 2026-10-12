Rehabilitan en Querétaro el camino a La Redonda tras derrumbe: retiraron 400 metros cúbicos de rocas y piden tomar precauciones

Las lluvias recientes provocaron un derrumbe que bloqueó el camino hacia la comunidad de La Redonda, en San Joaquín, Querétaro. Para recuperar el paso, personal de la Comisión Estatal de Infraestructura (CEI) retiró alrededor de 400 metros cúbicos de rocas y material pétreo, con apoyo de maquinaria pesada.

La dependencia informó que la circulación quedó restablecida después de las labores de limpieza. Sin embargo, las precipitaciones han ocasionado otros deslaves en la Sierra Gorda, por lo que quienes transiten por esta región deben mantenerse atentos a las condiciones del camino y seguir las indicaciones de las autoridades.

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¿Qué pasó en el camino a La Redonda, Querétaro?

El derrumbe ocurrió después de las lluvias recientes y dejó material rocoso sobre la vialidad que comunica con La Redonda, una comunidad del municipio de San Joaquín. La obstrucción impedía el tránsito por esta ruta, utilizada por habitantes de la zona.

Para despejarla, trabajadores de la CEI realizaron labores continuas con maquinaria pesada, principalmente un cargador frontal. Tras retirar aproximadamente 400 metros cúbicos de material, el camino quedó liberado y se restableció el acceso a la comunidad.

¿Qué precauciones tomar al circular por la Sierra Gorda?

Las lluvias han provocado afectaciones en distintos caminos de Querétaro. Al 11 de octubre, la CEI mantenía trabajos con personal y maquinaria para atender derrumbes y deslaves en la Sierra Gorda y el Semidesierto.

Ante estas condiciones, se recomienda a quienes viajen por caminos serranos:

Reducir la velocidad , especialmente en curvas y tramos con poca visibilidad.

, especialmente en curvas y tramos con poca visibilidad. Mantener la atención en el pavimento para detectar piedras, tierra o agua acumulada.

Evitar detenerse junto a taludes y laderas donde pueda haber desprendimientos.

Aumentar la distancia con otros vehículos cuando el pavimento esté mojado.

Consultar los avisos de Protección Civil y de la CEI antes de salir, por si se reportan nuevas afectaciones.

¿Qué otros caminos de Querétaro tienen afectaciones por las lluvias?

La atención de la CEI no se limita a San Joaquín. Durante octubre, las brigadas han trabajado en distintos puntos de la Sierra Gorda para retirar piedras y tierra que obstruyen las vialidades.

Por ello, quienes tengan previsto viajar entre municipios de esta región deben revisar las condiciones de su ruta antes de salir y considerar posibles retrasos.

La recomendación es consultar los comunicados de la Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro y de Protección Civil para conocer los reportes más recientes, especialmente antes de recorrer caminos de montaña.

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