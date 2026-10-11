Apoyo de hasta 3,000 pesos para jubilados y pensionados de la educación en Querétaro: el registro en SIPROS ya está en marcha y cierra el 16 de octubre

Quienes dedicaron su vida laboral a las escuelas públicas del estado tienen pocos días para un trámite en línea, y para las personas mayores de la entidad también hay otros beneficios, como la atención de traumatología a mitad de precio con INAPAM en San Juan del Río. La Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Querétaro (Sedesoq) y la USEBEQ abrieron el apoyo de hasta 3,000 pesos para jubilados y pensionados de la educación en Querétaro con fecha de cierre el viernes 16 de octubre.

La convocatoria se emite con base en el acuerdo que autoriza el Programa de Desarrollo Social para la Reactivación Económica y Social de las Personas en Situación de Vulnerabilidad en el Estado de Querétaro, en su componente Apoyos para Pensionados y Jubilados del Sector Educativo.

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¿Quiénes pueden recibir el apoyo de hasta 3,000 pesos para jubilados y pensionados de la educación en Querétaro?

Pueden registrarse las personas pensionadas o jubiladas del sector educativo público de nivel básico que prestaron sus servicios en el estado, según la convocatoria. Es un trámite distinto al de otros pensionados, como quienes reciben las pensiones para personas adultas mayores y por discapacidad, que tienen hasta el 14 de noviembre para tramitar la credencial del Servicio Universal de Salud, y que no deben confundir ambos procesos.

En sus criterios de elegibilidad, el documento solo menciona la condición de pensionado o jubilado del sector educativo y no fija una edad ni un ingreso mínimo o máximo. La cobertura es de los 18 municipios del estado, siempre sujeta a la suficiencia presupuestal.

La ayuda social es de hasta 3,000 pesos en una sola exhibición y está supeditada al techo presupuestal de cada ejercicio. La Sedesoq la entrega en coordinación con la USEBEQ, en los plazos que ambas definan y sin rebasar el ejercicio fiscal, y la convocatoria no publica una fecha de pago.

¿Cómo hacer el registro en SIPROS paso a paso antes del 16 de octubre?

El trámite es en línea y se hace en la plataforma SIPROS. Quien entra por primera vez debe elegir Registrarse, darse de alta como usuario y abrir el apartado Apoyos disponibles, donde aparece Apoyo a pensionados y jubilados. Quien ya tiene cuenta debe ingresar con su usuario y contraseña y actualizar los documentos que ya no estén vigentes.

Los solicitantes deben cargar entre el 5 y el 16 de octubre de 2026 documentos digitalizados en formato PDF y legibles. Los requisitos son los siguientes:

Formato de solicitud debidamente requisitado, disponible en SIPROS.

Copia simple de una identificación oficial con fotografía por ambos lados (credencial para votar del INE o pasaporte).

Copia simple de la CURP biométrica o, si no se cuenta con ella, de la CURP validada en la página del Registro Nacional de Población.

Copia simple del comprobante de domicilio, en los casos que prevé la convocatoria.

Correo electrónico y número de teléfono.

Credencial o documento vigente que acredite la condición de pensionado o jubilado del sector educativo de nivel básico.

Certificado de No Inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, que se obtiene en rnoa.dif.gob.mx.

en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, que se obtiene en rnoa.dif.gob.mx. Otros documentos que determine la instancia ejecutora, que se informan al registrarse.

Las solicitudes que no se hagan en la plataforma, en la forma y los plazos establecidos, se tienen por no presentadas. Al cierre, la instancia ejecutora revisa los requisitos y puede prevenir al solicitante por correo electrónico si hay omisiones, y las personas seleccionadas reciben el aviso en el correo que anotaron. Para quien además busque ahorrar en salud visual, la capital tiene ópticas con descuentos de hasta 50% para titulares de INAPAM.

¿Qué se sabe del presupuesto, la atención de dudas y los datos personales?

Para resolver dudas, la USEBEQ habilita atención por llamada y WhatsApp en sus oficinas centrales y regionales del 5 al 16 de octubre, de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas. Los números están en la convocatoria oficial, y los casos que el documento no prevé se turnan a la instancia normativa del programa.

Los datos personales que se capturan en SIPROS se tratan conforme a las leyes de protección de datos y a un aviso de privacidad que se consulta en el portal de transparencia del Poder Ejecutivo. Las personas pueden ejercer sus derechos ARCO ante la Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo o en la Plataforma Nacional de Transparencia.

Sobre la inversión, el programa prevé hasta 4,766 apoyos con una bolsa cercana a 14 millones de pesos, cifras que la convocatoria no repite y que no se verificaron de forma independiente en el acuerdo original. Como el monto depende del techo presupuestal, conviene tomar el “hasta 3,000 pesos” como un tope y no como una cantidad asegurada.

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