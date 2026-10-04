Es el único templo mexica tallado en la roca de una montaña y con tu INAPAM entras gratis: está a 99 km de CDMX y el INAH lo acaba de renovar

A unos 99 kilómetros de la Ciudad de México se encuentra uno de los espacios arqueológicos más singulares de México: el Cuauhcalli de Malinalco, un templo mexica que fue tallado directamente sobre la roca de la montaña y que está relacionado con los rituales de iniciación de los guerreros de élite.

Además, y para todos los adultos mayores que tengan el deseo de conocer esta esplendorosa estructura dentro de la Zona Arqueológica de Malinalco, en el Estado de México, existe además un beneficio único que les brinda un acceso totalmente gratuito al presentar su credencial de INAPAM.

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El templo mexica que fue tallado en la montaña

El Cuauhcalli, conocido como Casa del Sol, es el principal edificio de la zona arqueológica de Malinalco. Su construcción fue ordenada inicialmente por el tlatoani Ahuízotl alrededor de 1501 y continuada posteriormente durante el gobierno de Moctezuma Xocoyotzin.

Su particularidad está en que tanto la forma arquitectónica como sus esculturas fueron talladas en la roca en una sola pieza. El propio INAH lo considera un ejemplo único de la cultura mexica y de Mesoamérica.

El espacio estuvo vinculado con la élite militar mexica y con ceremonias de iniciación de los guerreros águila y jaguar. En su interior todavía pueden observarse esculturas de águilas y un ocelote, mientras que el acceso al templo está marcado por elementos escultóricos relacionados con una serpiente.

Así renovó el INAH la zona arqueológica durante 2026

Entre el 23 de marzo y el 8 de mayo de 2026, el INAH realizó trabajos de renovación, rehabilitación y mejoramiento en la Zona Arqueológica de Malinalco.

Uno de los cambios más importantes fue la colocación de un nuevo andador de acceso al Cuauhcalli, que permite apreciar de mejor manera el interior de la cámara y sus elementos escultóricos. El corredor anterior había sido retirado en 2023 después de concluir su vida útil.

También se colocó un piso de sacrificio, una superficie que ayuda a proteger el piso arqueológico original del desgaste provocado por el paso de los visitantes. A esto se sumaron trabajos de limpieza, consolidación y resane, así como mejoras en los sanitarios y en la unidad de servicios del sitio.

La intervención formó parte de un programa de renovación de espacios arqueológicos abiertos al público en el Estado de México. El INAH reportó una inversión de 1.36 millones de pesos para los trabajos realizados en Malinalco.

¿Cuánto cuesta entrar y qué días puedes visitarlo?

La Zona Arqueológica de Malinalco abre de martes a domingo, de 10:00 a 17:00 horas. Se encuentra en Calle Amajac s/n, municipio de Malinalco, Estado de México.

La entrada para visitantes nacionales tiene un costo de 85 pesos, mientras que para extranjeros es de 155 pesos. Sin embargo, las personas adultas mayores tienen acceso gratuito, de acuerdo con la información vigente del INAH.

El sitio también tiene entrada libre para menores de 13 años, estudiantes y profesores, mientras que los domingos la entrada es gratuita para mexicanos.

¿Cómo llegar desde CDMX?

Desde la Ciudad de México, el INAH recomienda tomar la carretera a Toluca y, a la altura de La Marquesa, seguir hacia Tenango del Valle. Al llegar a Jajalpa se toma la desviación hacia Malinalco. La zona arqueológica se encuentra a 99 kilómetros de la capital.

También existe una opción para quienes prefieren viajar en autobús. Flecha Roja ofrece servicio entre Malinalco y la Terminal Poniente, en Observatorio. Actualmente, referencias de transporte ubican el recorrido directo en alrededor de 1 hora con 50 minutos, con un precio aproximado de 140 a 240 pesos, aunque la tarifa puede cambiar según la fecha y el servicio.

Por ello, antes de viajar conviene consultar la corrida disponible y el precio vigente directamente con la empresa.

Además del Cuauhcalli, la visita permite conocer otras estructuras del conjunto arqueológico y acercarse a uno de los sitios que el INAH identifica como un espacio fundamental para comprender la formación y los rituales asociados con la élite militar mexica.

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