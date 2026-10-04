Adultos mayores pueden ahorrar hasta 50% en Xcaret con INAPAM: estos son los parques que se pueden aprovechar

Si tienes credencial INAPAM y estás planeando un viaje a Quintana Roo, hay una promoción que suele pasar desapercibida dentro de uno de los complejos turísticos más importantes de la Península de Yucatán: Xcaret.

Según la misma página, el beneficio contempla hasta 50% de descuento para adultos mayores, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por la empresa.

La promoción incluye varios parques de la Riviera Maya y también contempla tours y algunas rutas de ferry. Sin embargo, hay una diferencia importante: el parque Xcaret aplica un descuento de 10%, por lo que el 50% anunciado en la promoción no corresponde a todas las opciones.

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Estos son los parques con descuento para adultos mayores

De acuerdo con la página oficial de Xcaret, los adultos mayores que presenten su credencial INAPAM pueden obtener el precio especial en los siguientes parques:

Xel-Há: $1,193.25 pesos, frente a un precio regular de $2,386.50

$1,193.25 pesos, frente a un precio regular de $2,386.50 Xplor: $1,470.75 pesos, frente a un precio regular de $2,941.50

$1,470.75 pesos, frente a un precio regular de $2,941.50 Xplor Fuego: $1,285.75 pesos, frente a un precio regular de $2,571.50

$1,285.75 pesos, frente a un precio regular de $2,571.50 Xenses: $823.25 pesos, frente a un precio regular de $1,646.50

$823.25 pesos, frente a un precio regular de $1,646.50 Xoxi: $1,100.75 pesos, frente a un precio regular de $2,201.50

$1,100.75 pesos, frente a un precio regular de $2,201.50

La empresa también señala que el beneficio se extiende a distintos tours de Grupo Xcaret y a las rutas de ferry Cancún-Isla Mujeres y Playa del Carmen-Cozumel, aunque las condiciones pueden variar según el servicio.

En el caso de los parques y tours, el precio especial puede aplicarse tanto a entradas con transportación como sin ella. La excepción es Xcaret, cuyo descuento es de 10% y no puede combinarse con otros descuentos ni con la compra anticipada.

¿Qué se puede hacer en cada parque?

Más allá del descuento, cada parque ofrece una experiencia distinta, por lo que la elección dependerá del tipo de actividades que busque cada visitante.

Xcaret combina naturaleza, cultura y entretenimiento. Entre sus principales atractivos están los ríos subterráneos, el Acuario de Arrecife de Coral, el Mariposario, el Aviario, los senderos por la selva y la presentación Xcaret México Espectacular. También cuenta con zonas arqueológicas y espectáculos como el de los Voladores de Papantla y las danzas prehispánicas.

Xel-Há está enfocado en las actividades acuáticas y el contacto con la naturaleza. Su principal atractivo es la caleta, donde es posible practicar snorkel y observar distintas especies marinas. También cuenta con el Faro Mirador, de 40 metros de altura, un río para recorrer en una llanta flotante, puente flotante y tirolesas con acuatizaje.

Para quienes buscan actividades de aventura, Xplor reúne tirolesas, vehículos anfibios y recorridos por cavernas y ríos subterráneos. Entre sus atracciones también está Toboganxote, un tobogán 5 en 1 que termina en una alberca de olas, además del nado en un río de estalactitas y el Hamacuatizaje.

Xplor Fuego ofrece una experiencia similar, pero durante la noche. Sus actividades incluyen siete tirolesas, recorridos en vehículos anfibios por la selva, nado y recorridos en balsa por ríos subterráneos, además de Toboganxote y Hamacuatizaje. La ambientación nocturna incorpora antorchas y recorridos por la selva y las cavernas.

En Xenses, la propuesta cambia por completo: se trata de un parque sensorial en el que las actividades juegan con la percepción y los sentidos. Entre sus principales experiencias están Xensatorium, un recorrido en completa oscuridad por distintos ecosistemas; El Pueblo, donde las perspectivas hacen parecer que el piso está inclinado; y el Vuelo de Pájaro, además de otras experiencias con ilusiones ópticas y escenarios fuera de lo común.

Por último, Xoxi ofrece una experiencia nocturna a bordo de una trajinera por los canales de Cancún. El recorrido incluye una cena con platillos mexicanos, música en vivo —como mariachi, norteño, ranchero, jarana y marimba— y distintas actividades de entretenimiento durante el trayecto.

¿Cómo aplicar el descuento INAPAM?

Para obtener el precio especial es necesario utilizar el código INAPAM al momento de realizar la compra y adquirir las entradas de los adultos mayores por separado, ya que esta promoción no puede combinarse con otras ofertas o precios especiales.

Al llegar al parque o presentarse con el guía correspondiente, cada beneficiario deberá acreditar que cumple con los requisitos. Para ello tendrá que llevar:

Credencial INAPAM vigente

Identificación oficial mexicana, como INE, IFE o pasaporte

La documentación debe presentarse en taquilla o, en el caso de los tours, con el guía. Si el visitante no presenta su credencial INAPAM, Xcaret señala que deberá cubrir la diferencia correspondiente al precio sin descuento o, dependiendo de la capacidad disponible, reagendar su visita.

¿Cuándo se puede utilizar?

Una de las ventajas de esta promoción es que el descuento INAPAM está disponible durante todo el año, por lo que no se limita a una temporada específica.

La empresa recomienda comprar las entradas con anticipación y señala que la visita puede realizarse hasta un año después de la fecha de compra, de acuerdo con las condiciones de la promoción. Las compras que utilicen el código INAPAM deben realizarse en pesos mexicanos (MXN).

También es importante considerar que el beneficio no se puede combinar con otras promociones, códigos promocionales ni precios especiales para mexicanos o quintanarroenses. Tampoco genera descuentos adicionales en actividades opcionales, fotografías o nado con delfines.

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