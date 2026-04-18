A pesar de que la empresa ya tiene un convenio firmado y en regla con el Gran Consejo Maya, las autoridades decidieron cancelar el uso de símbolos mayas.

A pesar de que la empresa ya tiene un convenio firmado y en regla con el Gran Consejo Maya, las autoridades decidieron cancelar el uso de símbolos mayas. | Xcaret

La polémica por los símbolos mayas en Xcaret escaló este 18 de abril en Playa del Carmen, donde el Gran Consejo Maya, acompañado por participantes de la Travesía Sagrada, salió a manifestarse para exigir certeza jurídica y continuidad de la tradición.

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La movilización no fue contra la empresa turística, sino contra decisiones oficiales que limitaron el uso de elementos culturales.

🚨#ÚltimaHora I La #SCJN fortaleció la protección del patrimonio cultural del Pueblo Maya al revocar una suspensión que beneficiaba a una empresa turística que utilizaba elementos del patrimonio cultural para su publicidad.



🔎El asunto surgió cuando el Indautor ordenó medidas… pic.twitter.com/huteo29hgF — Suprema Corte (@SCJN) March 26, 2026

El conflicto surge pese a la existencia de un convenio formal entre Xcaret y el Gran Consejo Maya, organismo reconocido legalmente.

las comunidades sostuvieron que la cancelación responde a decisiones institucionales que ignoran acuerdos previos y afectan directamente su participación en actividades culturales y económicas.

¿Qué ocurrió este 18 de abril en Playa del Carmen con la Travesía Sagrada Maya?

El Gran Consejo Maya encabezó una marcha junto a canoeros para respaldar la continuidad de la Travesía Sagrada. Su presidente, Salomón Caamal Coh, afirmó que la actividad respeta tradiciones y dignidad comunitaria, posicionamiento clave para desmentir un “supuesto conflicto” entre empresa y comunidades.

La movilización buscó visibilizar apoyo a un proyecto que consideran legítimo y culturalmente relevante.

¿Existe conflicto entre Xcaret y las comunidades mayas?

El Consejo negó cualquier confrontación con Xcaret y ratificó la existencia de acuerdos vigentes, incluso señaló que la colaboración genera trabajo, ingresos y preservación cultural.

También cuestionó a actores externos que, según su postura, no representan a las comunidades.

¿Por qué cancelaron los símbolos mayas en Xcaret?

La decisión fue atribuida a instancias judiciales y autoridades federales. El Consejo acusó falta de consulta y denunció que no se respetaron sus formas de representación.

A futuro, el caso podría escalar en el debate sobre derechos culturales y autonomía indígena.

¿Qué impacto tiene la cancelación en comunidades y turismo?

Las comunidades enfrentan pérdida de ingresos y oportunidades económicas, pues la Travesía Sagrada funciona como una fuente de empleo y difusión cultural.

El turismo también se ve afectado, ya que Xcaret es un motor económico regional y cualquier restricción impacta en cadenas productivas locales.

¿Cuál es la postura final del Gran Consejo Maya?

El Consejo reiteró que las tradiciones deben preservarse con respeto y participación directa de las comunidades.

El futuro del caso dependerá de si las autoridades integran a las comunidades en la toma de decisiones.