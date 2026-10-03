A 2 horas y media de CDMX: el Pueblo Mágico de Puebla junto a la presa que le dio luz eléctrica a la capital en 1905 para visitar en octubre 2026

A unas 2 horas y media de Ciudad de México se encuentra Huauchinango, Puebla, un Pueblo Mágico rodeado de bosques, ríos y cascadas que también conserva uno de los capítulos más curiosos de la historia de la electricidad en México.

Y es que a solo unos minutos de su centro está la Presa Necaxa, una obra vinculada con la central hidroeléctrica que comenzó a operar en 1905 y que ese mismo año empezó a enviar electricidad hacia la Ciudad de México. Actualmente, el sitio combina este pasado industrial con actividades como paseos en lancha, pesca y senderismo, además de una vista espectacular que parece abrazar a todo visitante que busque experiencias únicas y diferentes.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

La presa que comenzó a iluminar la Ciudad de México en 1905

La historia de Necaxa está relacionada con el desarrollo de uno de los primeros grandes sistemas hidroeléctricos del país. La Central Hidroeléctrica Necaxa entró en servicio el 6 de diciembre de 1905, cuando comenzó el envío de electricidad hacia la Ciudad de México. Investigaciones históricas señalan que aquella tarde la capital recibió por primera vez corriente generada en Necaxa.

La infraestructura siguió creciendo durante los años siguientes. Para 1910, la planta alcanzó una producción de alrededor de 100 mil caballos de fuerza, una capacidad que en documentos históricos ha sido comparada con la de las cataratas del Niágara.

La red de transmisión también destacó por sus dimensiones para aquella época. De acuerdo con el municipio de Huauchinango, la línea que conectaba Necaxa con Ciudad de México, Pachuca y la zona minera de El Oro alcanzaba alrededor de 322 kilómetros, mientras que documentación histórica sobre el sistema completo registra alrededor de 275 kilómetros de líneas de conducción.

La electricidad de Necaxa tuvo distintos usos en la capital y otras zonas del centro del país, entre ellos el alumbrado público, los tranvías, la industria y el bombeo de agua potable. La central también abasteció a actividades mineras en otros puntos de la región.

Así puedes conocer la Presa Necaxa actualmente

Aunque su importancia histórica permanece, actualmente la Presa Necaxa también funciona como un sitio para disfrutar del paisaje de la Sierra Norte de Puebla. Se encuentra en el municipio de Juan Galindo, a alrededor de 9 o 10 kilómetros de Huauchinango, un trayecto de aproximadamente 15 minutos en automóvil.

En los alrededores hay miradores, zonas de bosque, establecimientos de comida y opciones para realizar paseos en lancha. También es posible practicar pesca y senderismo, por lo que la visita puede combinar el interés histórico con actividades al aire libre.

Parte de la antigua infraestructura hidroeléctrica todavía puede apreciarse en la zona. Y es que actualmente pueden observarse la cortina de la presa y algunas de las grandes tuberías relacionadas con las turbinas. Desde un mirador situado aproximadamente dos kilómetros después también es posible observar la antigua casa de máquinas.

Para una visita tranquila, también puedes recorrer los alrededores de Huauchinango y aprovechar otros atractivos naturales del municipio, como las cascadas de Totolapa y Salto Chico, además de sus espacios para senderismo, pesca y fotografía.

Huauchinango, el Pueblo Mágico que está a unos minutos

La Presa Necaxa puede formar parte de una escapada que tenga como base Huauchinango, reconocido como Pueblo Mágico desde aproximadamente 2015. La Secretaría de Turismo destaca su ubicación en la Sierra Norte de Puebla, así como sus ríos, cascadas, bosques y actividades de naturaleza.

Además de visitar la presa, puedes conocer:

Jardín Reforma

Iglesia de Santa María de la Asunción

Palacio Municipal

Mausoleo del general Rafael Cravioto

La gastronomía local también forma parte de la experiencia, con platillos y productos tradicionales de la región.

Para octubre, la visita puede plantearse como una escapada de naturaleza e historia, aunque conviene consultar el pronóstico meteorológico antes de salir, especialmente porque la Sierra Norte puede registrar lluvias y cambios de condiciones durante esta temporada.

Cómo llegar desde CDMX y aprovechar el descuento INAPAM

Si quieres viajar en autobús, una de las opciones es salir desde la Central del Norte de Ciudad de México con destino a Huauchinango. Actualmente aparecen servicios de Futura y Conexión, con trayectos de aproximadamente 2 horas y media a 3 horas, dependiendo de la línea y el servicio.

Los horarios y precios cambian según la fecha, pero referencias recientes muestran corridas de Futura de alrededor de 2 horas con 35 minutos, mientras que algunos servicios de Conexión rondan las 2 horas con 45 minutos. Por ello, es recomendable revisar la disponibilidad para el día específico del viaje antes de comprar el boleto.

En el caso de Futura, las personas adultas mayores pueden solicitar 50% de descuento con credencial INAPAM, aunque el beneficio está sujeto a disponibilidad. Las condiciones vigentes de Costa Line, empresa que opera Futura, contemplan dos lugares con este descuento por autobús, durante todo el año. La credencial debe presentarse antes de abordar.

Por ello, si quieres utilizar este beneficio durante octubre de 2026, lo más recomendable es preguntar por la disponibilidad de lugares con descuento INAPAM antes de comprar, ya que no todas las plazas de una corrida están sujetas al beneficio.

Qué considerar para visitar Necaxa en octubre

Para recorrer la presa y sus alrededores conviene llevar calzado cómodo, ropa adecuada para caminar y alguna prenda para la lluvia. La zona montañosa puede presentar cambios de clima, por lo que también es recomendable revisar las condiciones meteorológicas antes de emprender el viaje.

Si tu plan incluye un paseo en lancha, pesca o senderismo, lo mejor es confirmar directamente con los prestadores locales la disponibilidad, horarios y costos antes de llegar, ya que estos servicios pueden cambiar según las condiciones del día.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.